W sprawie rozpatrywanej przez Wydział Admiralicji Sądu Anglii i Walii grupa Ineos brytyjskiego miliardera Jima Ratcliffe’a pozasądowo uregulowała spór z Athena Racing Bena Ainsliego dotyczący regatowego jachtu Britannia, zbudowanego na Puchar Ameryki 2024. Jak informuje The Guardian, pozew, którego rozpatrzenie planowano na styczeń 2028 roku, został wycofany.

Pozew na ponad 10 mln funtów

Ineos złożyła pozew w marcu, po tym jak Athena Racing zdecydowała się nadal wykorzystywać Britannia w kampanii przed Pucharem Ameryki 2027 w Neapolu. Zgodnie z dokumentami sądowymi Ineos żądała od Athena ponad 10 mln funtów szterlingów w związku z rzekomą odmową zwrotu jachtu.

W oświadczeniu Ineos poinformowała, że osiągnęła ugodę z Athena Racing i uważa sprawę za zamkniętą. Strony nie ujawniły szczegółów porozumienia, w tym informacji, czy jacht został zwrócony.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Roszczenia dotyczące aktywów

Przewodniczący Royal Yacht Squadron Ltd Michael Grade poinformował członków klubu, że wszystkie wzajemne roszczenia stron zostały wycofane. Nazwał to pozytywną wiadomością dla GB1, która przygotowuje się do rywalizacji o 38. Puchar Ameryki w Neapolu w przyszłym roku.

Wcześniej Ineos oświadczyła, że wydała 180 mln funtów na Britannia, a także 170 mln funtów na jacht wykorzystany w kampanii Pucharu Ameryki w 2021 roku. Athena w odpowiedzi twierdziła, że zawsze posiadała aktywa i własność intelektualną obu kampanii, a Ineos była sponsorem. Przedstawiciel Athena Racing/GB1 powiedział publikacji, że zespół pozostaje właścicielem aktywów, w tym regatowego jachtu klasy AC75.

Czytaj nas na