Grupa Posco zawarła trzyletnią umowę na dostawy litu dla producenta baterii do pojazdów elektrycznych CATL. Kontrakt będzie obowiązywał w latach 2026–2028 i ma na celu rozpoczęcie długoterminowego partnerstwa oraz stworzenie stabilnego łańcucha dostaw surowców.

Szczegóły umowy

Według Korea Herald strony nie ujawniły źródła dostaw litu ani rynku docelowego ze względu na poufność porozumienia. Posco posiada zakład produkcji litu z solanki w Argentynie, a także udziały w projektach w Australii i prawa do dostaw koncentratu.

W ubiegłym miesiącu Posco Holdings zakończyło budowę obiektu na początkowym etapie produkcji dla drugiego zakładu wydobycia litu z solanki w Argentynie. Wraz z pierwszym zakładem zwiększyło to łączną roczną zdolność produkcyjną do 48 tys. ton.

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Plany Posco

W ramach strategii Triple Core, promowanej przez przewodniczącego Posco Group Chang In-hwa, grupa planuje zwiększyć roczne moce produkcyjne litu do 173 tys. ton do 2033 roku. Do 2035 roku firma oczekuje, że osiągnie z działalności litowej ponad 1,8 bln wonów zysku operacyjnego, czyli 1,35 mld dolarów według szacunku przytoczonego przez Korea Herald.

Posco oświadczyło, że umowa wzmocni jego bazę sprzedaży litu w Chinach dzięki współpracy z CATL. Według firmy CATL odpowiada za około 40% światowego rynku baterii do pojazdów elektrycznych.

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