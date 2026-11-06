Ministerstwo Gospodarki i Finansów Korei Południowej poinformowało, że Grupa Banku Światowego mianowała Uma U-czonga wiceprezesem i dyrektorem generalnym Niezależnego Mechanizmu Rozliczalności. Były menedżer Azjatyckiego Banku Rozwoju obejmie stanowisko 18 stycznia. Został drugim przedstawicielem Korei Południowej mianowanym na stanowisko wiceprezesa w Grupie Banku Światowego.

Rozpatrywanie skarg społeczności

Według Korea Herald nowy organ będzie rozpatrywał skargi społeczności, których dotyczą projekty finansowane przez Grupę Banku Światowego. Będzie również sprawdzał przestrzeganie standardów środowiskowych i społecznych.

Um U-czong będzie bezpośrednio raportował radom dyrektorów Grupy Banku Światowego. Będzie nadzorował rozstrzyganie sporów, kontrole zgodności z wymogami oraz działalność doradczą niezależnie od kierownictwa organizacji.

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Połączenie istniejących struktur

Mechanizm połączy Panel Inspekcyjny Banku Światowego i Służbę Rozstrzygania Sporów z Doradcą ds. Zgodności i Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który współpracuje z Międzynarodową Korporacją Finansową i Wielostronną Agencją Gwarancji Inwestycji. Reforma ma uprościć procedurę składania skarg i wzmocnić rozliczalność w całej grupie.

Um U-czong ma ponad 30 lat doświadczenia w dziedzinie rozwoju międzynarodowego i finansowania rozwoju. Dołączył do Azjatyckiego Banku Rozwoju w 1993 roku, pełnił funkcje sekretarza i dyrektora generalnego ds. zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu, a w latach 2021–2024 był dyrektorem zarządzającym generalnym banku. Ostatnio kierował organizacją non-profit Global Energy Alliance for People and Planet, założoną w Nowym Jorku w 2021 roku. W lipcu 2024 roku Kim Sang-bu został wiceprezesem Banku Światowego ds. transformacji cyfrowej.

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