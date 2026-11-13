W Stanach Zjednoczonych grupa doradcza prezydenta Donalda Trumpa ds. sztucznej inteligencji 12 listopada omówiła sposoby zachęcania kluczowych sektorów do zgłaszania cyberataków przeprowadzonych z użyciem AI. Poinformowała o tym Channel NewsAsia, powołując się na przedstawiciela administracji Trumpa.

Ryzyka dla infrastruktury krytycznej

Grupa doradców ma pomóc w ukształtowaniu podejścia administracji do sztucznej inteligencji w obliczu szybkiego rozwoju tej technologii. Administracja znajduje się pod rosnącą presją z powodu ryzyka, że agenci AI mogą dokonywać włamań bez zgody człowieka.

Szczególne obawy budzą cyberataki z użyciem AI wymierzone w infrastrukturę krytyczną — sektory ważne dla gospodarki i bezpieczeństwa USA. Należą do nich bankowość, energetyka i służby ratunkowe. Atak na takie systemy może spowodować zagrożenie lub zakłócenia w funkcjonowaniu.

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Standardy zgłaszania incydentów

Zgodnie z oświadczeniem administracji Emil Michael, dyrektor ds. technologii w Departamencie Obrony USA, który jest również zastępcą przewodniczącego grupy roboczej, mówił o postępach w opracowywaniu krajowych standardów. Mają one przewidywać zgłaszanie przez twórców AI incydentów bezpieczeństwa oraz wymianę informacji dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Uczestnicy rozważali również opcje, które mogłyby skłonić operatorów infrastruktury krytycznej do ujawniania danych o podatnościach i cyberatakach bez obaw o konsekwencje prawne. Wymianę informacji o zagrożeniach cyfrowych między biznesem a władzami wspiera ustawa Cybersecurity Information Sharing Act z 2015 roku, której termin obowiązywania ma upłynąć w przyszłym miesiącu. Zapewnia ona ochronę dla monitorowania obronnego, które w innych okolicznościach mogłoby naruszać przepisy dotyczące podsłuchu lub inwigilacji.

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