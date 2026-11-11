W USA, na Narodowym Cmentarzu w Arlington, wartownik wojskowy upomniał grupę szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha, która przebywała przy Grobie Nieznanego Żołnierza po ceremonii z okazji Dnia Weteranów. Według Rolling Stone, 11 listopada 2026 roku CNN opublikowało nagrania, na których wartownik zareagował na śmiech dochodzący od grupy po zrobieniu zdjęć przy memoriale.

Upomnienie wartownika

Wartownik armii USA wezwał wszystkich odwiedzających do zachowywania ciszy i okazywania szacunku przez cały czas. Następnie grupa kontynuowała wchodzenie po schodach przed memorialem.

Według CNN wraz z Hegsethem przy grobie byli jego żona Jennifer, szef sztabu Ricky Buria, zastępca szefa sztabu Patrick Weaver oraz starsza doradczyni i zastępczyni asystenta Tami Radabaugh.

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Memoriał w Arlington

Grób Nieznanego Żołnierza na Narodowym Cmentarzu w Arlington jest miejscem pochówku amerykańskiego żołnierza, który zginął podczas I wojny światowej. Od 1948 roku jest całodobowo strzeżony przez wartowników 3. Pułku Piechoty Armii USA, a zmiana warty odbywa się co pół godziny.

Pentagon nie przekazał Rolling Stone szybkiego komentarza w sprawie incydentu.

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