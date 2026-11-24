Właściciele Grand Theft Auto 6 z subskrypcją PlayStation Plus Premium mogą streamować grę z chmury na PlayStation 5 lub urządzeniu przenośnym PlayStation Portal bez instalowania jej na konsoli. W tym celu trzeba kupić kopię gry i mieć subskrypcję Premium. Jak informuje Engadget, informacja o obsłudze streamingu chmurowego dla PS5 i PS Portal pojawiła się na stronie GTA 6 w PlayStation Store.

Bez pobierania na PS5

Uruchamianie z chmury pozwala nie instalować GTA 6 w pamięci konsoli. Według publikacji instalacja gry wymaga około 212 GB wolnego miejsca. PlayStation Portal może być również używane do uruchamiania GTA 6 z chmury bez konieczności posiadania PS5.

Autor Engadget zaznaczył, że nie mógł samodzielnie przetestować tej funkcji, ponieważ kupił grę na innym koncie niż to, na którym wykupiono subskrypcję PlayStation Plus. Publikacja wskazuje również, że PlayStation Plus Premium będzie streamować GTA 6 w jakości wersji na PS5. Z kolei Xbox Cloud Gaming wykorzystuje ustawienia graficzne Xbox Series S i ma limity czasu korzystania, których PlayStation Plus Premium, według Engadget, nie ma.

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Uruchamianie z chmury na PC niepotwierdzone

Engadget pisze, że możliwość streamowania zakupionej kopii GTA 6 na PC za pośrednictwem usługi chmurowej PlayStation najwyraźniej nie istnieje. Jednocześnie użytkownicy mogą korzystać ze zdalnego odtwarzania z własnego PS5 na komputerze.

W ubiegłym miesiącu pojawiły się doniesienia o rzekomo wyłącznych prawach Xbox do chmurowego streamingu GTA 6, jednak dyrektor ds. strategii Xbox Matthew Ball wyjaśnił, że nie jest to prawdą. Sony oświadczyło, że GTA 6 stało się największą premierą w historii platformy: w pierwszy weekend grę na PS5 uruchomiło ponad 39 mln unikalnych graczy, którzy łącznie spędzili w niej 683 mln godzin. Rockstar Games poinformowało o 32,5 mln zamówień przedpremierowych i 3,79 mld dolarów sprzedaży detalicznej w pierwszym dniu.

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