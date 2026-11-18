Nowa odsłona serii gier wideo Grand Theft Auto — GTA VI — trafia do globalnej premiery po 13 latach oczekiwania, dwóch przesunięciach daty premiery i kilku wyciekach. Gra będzie dostępna na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series o północy czasu lokalnego w każdym regionie. Jako pierwsi uruchomią ją gracze w Nowej Zelandii — w środę o 11:00 czasu GMT.

Jak podaje France 24, Rockstar Games nie opublikowało jeszcze oficjalnych statystyk sprzedaży. Jednocześnie firma analityczna Sensor Tower szacuje ją na ponad 15 mln egzemplarzy jeszcze przed premierą gry. Oznaczałoby to ponad 1,5 mld dolarów przychodu przy budżecie produkcji szacowanym na 1–1,5 mld dolarów.

Oczekiwania rekordowej sprzedaży

Według prognozy brytyjskiej firmy analitycznej Omdia sprzedaż GTA VI do końca roku może osiągnąć 3,2 mld dolarów. Profesor Szkoły Biznesu Sterna Uniwersytetu Nowojorskiego Joost van Dreunen nazwał grę wyjątkowym zjawiskiem w branży rozrywkowej, a także porównał ją do „Taylor Swift gier wideo”.

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Amerykański wydawca Take-Two Interactive, do którego należy Rockstar, rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę kampanię marketingową. Według platformy HR Remote liczba wniosków o urlop na świecie w okresie poprzedzającym 19 listopada wzrosła o 32%.

Świat Leonidy i kontrowersje wokół serii

Akcja GTA VI rozgrywa się w fikcyjnym stanie Leonida, inspirowanym Florydą. Gra opowiada o parze w stylu Bonnie i Clyde’a, która próbuje przetrwać w fikcyjnym Miami ogarniętym przestępczością. Twórcy obiecują więcej realizmu: wygląd postaci będzie zależał od ich diety, a gracze będą musieli rozwijać relację między głównymi bohaterami.

Rockstar poświęcił na stworzenie GTA VI ponad osiem lat, a aktywna produkcja rozpoczęła się po premierze Red Dead Redemption II w 2018 roku. Przed premierą gra otrzymała nominacje w ośmiu kategoriach nagród Game Awards, których ceremonia jest zaplanowana na 10 grudnia. Oficjalna premiera GTA VI nie jest obecnie planowana w Rosji, Chinach, Libanie i Katarze.

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