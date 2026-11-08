W Paragwaju dolar zdrożał o około 12% wobec guaraní w ciągu ośmiu dni — z 5661 guaraní za dolara 28 października do około 6358 guaraní 5 listopada 2026 roku. Stało się to na tle pogłębiającego się kryzysu cyfrowego Ueno Bank, który miał niemal 3 mln klientów i został objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym przez Bank Centralny Paragwaju. Informuje o tym The Rio Times.

Reakcja rynków walutowego i długu

Według publikacji 5 listopada pojedyncze notowania rynkowe sięgały 6487 guaraní za dolara. Lokalne media 5 i 6 listopada informowały o kursie w przedziale od około 6360 do 6490 guaraní za dolara.

The Rio Times zaznacza, że dane te nie są oficjalnym kursem Banku Centralnego Paragwaju, ponieważ redakcji nie udało się zweryfikować tabel regulatora. W materiale nie znaleziono również komunikatów o sprzedaży dolarów przez bank centralny po przejęciu Ueno Bank pod kontrolę regulatora.

Jednocześnie wzrósł spread na dolarowych obligacjach Paragwaju w indeksie EMBI — wskaźnik dodatkowej rentowności, której inwestorzy wymagają w porównaniu z obligacjami skarbowymi USA. Wzrost nastąpił z około 119 do 144 punktów bazowych, a w ciągu dnia wskaźnik sięgał 157 punktów. W marcu Ueno Bank wyemitował również pięcioletnie obligacje dolarowe o wartości około 350 mln dolarów.

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Ratingi i wypłaty dla deponentów

W lipcu 2026 roku Moody's potwierdził rating suwerenny Paragwaju na poziomie Baa3 ze stabilną perspektywą. Jest to najniższy poziom kategorii inwestycyjnej w skali agencji. W raporcie z 6 listopada Moody's nie dostrzegł natychmiastowego wpływu kryzysu bankowego na rating suwerenny, wskazując jednocześnie na słabości instytucjonalne i w zakresie zarządzania.

S&P Global Ratings ocenia Paragwaj na BBB-, również w kategorii inwestycyjnej, natomiast Fitch Ratings na BB+ z pozytywną perspektywą. Według stanu na 7 listopada nie było doniesień o zmianie ocen trzech agencji.

Bank Centralny Paragwaju zorganizował wypłaty dla deponentów Ueno Bank do 10 mln guaraní na jednego deponenta — około 1540 dolarów według orientacyjnego kursu zastosowanego przez publikację. Moody's wskazywał, że około 97% deponentów jest w pełni objętych funduszem gwarantowania depozytów, którego płynność we wrześniu wynosiła około 1,6 mld dolarów.

Konsekwencje polityczne

The Rio Times poinformował również, że 6 listopada Senat odwołał prezydenta Santiago Peñę, a wiceprezydent Pedro Alliana tego samego dnia złożył przysięgę jako głowa państwa. Według publikacji wartość środków publicznych, w tym funduszy emerytalnych, ulokowanych w Ueno Bank szacuje się na od 730 mln do 870 mln dolarów.

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