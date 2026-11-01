W Kenii gubernator hrabstwa Kericho Eric Mutai oświadczył, że w przyszłości jest gotów współpracować ze swoim zastępcą Fredem Kiruim w ramach innych ustaleń politycznych. Złożył to oświadczenie w Kipkelionie w obecności Kiruia, mimo czteroletniego konfliktu między urzędnikami, informuje Nation Kenya.

Mutai powiedział, że ich różnice nie mają charakteru osobistego. Jednocześnie wyraził rozczarowanie, że jego zastępca, według gubernatora, współpracował z jego politycznymi przeciwnikami, w tym z byłym ministrem energii Charlesem Keterem, zamiast wspólnie pracować w administracji hrabstwa.

Wzajemne zarzuty

Kirui z kolei oskarżył gubernatora o odsunięcie go od zarządzania hrabstwem. Oświadczył, że budżet jego biura został zmniejszony, pracowników przeniesiono na inne stanowiska, a na służbowe wyjazdy musiał wydawać własne pieniądze na paliwo albo korzystać z prywatnego samochodu.

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Zastępca gubernatora wcześniej oświadczył, że zamierza kandydować przeciwko Mutaiowi w wyborach w 2027 roku i będzie szukał nowych partnerów politycznych. W sierpniu Mutai publicznie poinformował, że wybrał na swojego kandydata na zastępcę w tych wyborach Jacksona Ropa — członka komitetu wykonawczego hrabstwa ds. finansów i planowania gospodarczego.

Konflikt po wyborach w 2022 roku

Politycy pełnią swoje funkcje od wyborów w 2022 roku. Kirui wielokrotnie twierdził, że gubernator nie dotrzymał porozumienia o podziale uprawnień w proporcji 60 do 40. Wśród innych spornych kwestii wymieniano powoływanie członków komitetu wykonawczego hrabstwa i urzędników, a także określanie i finansowanie projektów rozwojowych.

Mutai oskarżał również Kiruia o udział w dwóch nieudanych próbach postawienia go w stan oskarżenia. Według publikacji Senat nie poparł żadnej z tych prób — 2 października 2024 roku i 26 sierpnia 2025 roku. Wcześniej pogodzić gubernatora i jego zastępcę próbowali między innymi przywódcy religijni oraz rada starszych ludu Kipsigis.

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