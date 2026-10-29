Kandydat na prezydenta Nigerii z Allied Peoples Movement (APM) i gubernator stanu Oyo Seyi Makinde podczas spotkania z wyborcami w Enugu wezwał mieszkańców południowego wschodu kraju, by w 2027 roku nie głosowali na podstawie sympatii etnicznych lub religijnych. Jak podaje Premium Times, polityk zwrócił się do uczestników regionalnego spotkania APM.

Apel do wyborców

Makinde oświadczył, że jego zespół odradzał mu podróż na południowy wschód ze względu na popularność Petera Obiego w regionie. Obi, były gubernator stanu Anambra, kandyduje na prezydenta z ramienia Nigeria Democratic Congress.

Według Makindego problemy kraju nie zależą od przynależności religijnej ani etnicznej. Wezwał wyborców, by podczas nadchodzących wyborów powszechnych wyzbyli się takich nastrojów.

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Obietnice kampanijne

Kandydat APM poinformował, że zakończył serię spotkań w sześciu strefach geopolitycznych Nigerii. Wyjaśnił, że odłożył prezentację programu wyborczego, aby uwzględnić potrzeby, o których dowiedział się podczas tych wydarzeń. Makinde oświadczył, że jego manifest zostanie przedstawiony 4 listopada 2026 roku.

Według polityka jego program Reset Agenda będzie opierał się na czterech obszarach: gospodarce, bezpieczeństwie, edukacji oraz sferze społeczno-politycznej. Makinde obiecał również szkolić młodych ludzi w umiejętnościach zawodowych, aby wspierać tworzenie miejsc pracy i ograniczać bezrobocie, a także tworzyć warunki dla rozwoju biznesu.

Na tym samym spotkaniu przewodniczący APM Yusuf Dantalle oświadczył, że prezydent Bola Tinubu nie spełnił obietnic po wyborze w 2023 roku. Kandydat partii na wiceprezydenta Lawal Daura powiedział, że APM zamierza rozwiązywać problemy kraju za pomocą 16-punktowego programu.

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