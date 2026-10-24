Gubernator stanu Oyo Seyi Makinde wezwał do zresetowania gospodarki, systemu bezpieczeństwa i edukacji w Nigerii. Jego wystąpienie wideo pokazano podczas inauguracji ruchu Makinde-Daura Resetter Movement w Ikeja w stanie Lagos, informuje Premium Times.

Wezwanie do zmian

Makinde oświadczył, że w pełni popiera program zresetowania kraju. Według niego Nigeria musi zmienić politykę gospodarczą, architekturę bezpieczeństwa i system edukacji.

Gubernator zakwestionował także korzyści płynące ze wzrostu rezerw walutowych, jeśli wielu Nigeryjczyków nie może zapewnić swoim rodzinom podstawowych potrzeb. Porównał taką sytuację do głowy rodziny, która szczyci się oszczędnościami, podczas gdy członkowie rodziny głodują.

Zdaniem Makinde postęp gospodarczy powinien poprawiać warunki życia i dawać młodym Nigeryjczykom możliwość realizowania ich aspiracji.

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Mobilizacja przed wyborami

Martins James, dyrektor ds. mediów organizacji Progressive Youths for Makinde’s Presidency 2027, powiedział, że wydarzenie miało przygotować zwolenników do rozpowszechniania programu ruchu w społecznościach Lagos i innych regionów kraju. Nazwał wybory w 2027 roku szansą dla Nigeryjczyków na wybór innego kursu, skoncentrowanego na rozwoju, rozliczalności władz, możliwościach gospodarczych i jakości życia.

Emmanuel Dennis, dyrektor ds. pracy z wolontariuszami w Makinde and Daura Presidential Campaign Organisation, wymienił rosnące ceny paliwa i energii elektrycznej, problemy z bezpieczeństwem, bezrobocie oraz wysokie koszty życia jako czynniki aktywizujące ruch. Według niego skrót MAD oznacza Make a Difference with Makinde and Daura.

Dennis oświadczył, że kampania będzie kłaść nacisk na mobilizację oddolną i merytoryczne kwestie polityczne, a nie na wiece rozrywkowe. Organizatorzy poinformowali także o zamiarze rozszerzenia sieci ruchu w całej Nigerii przed wyborami w 2027 roku.

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