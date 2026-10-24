W Kiminini w Kenii gubernator hrabstwa Trans Nzoia George Natembeya pokłócił się z posłem z okręgu Kiminini Kakaiem Bisau podczas pogrzebu Burudiego Nabwery, pierwszego ambasadora Kenii w Stanach Zjednoczonych. Do incydentu doszło 24 października 2026 roku, gdy Bisau, który prowadził wystąpienia polityków, próbował kontrolować czas przemówienia gubernatora, podaje Nation Kenya.

Spór podczas przemówienia

Według publikacji Natembeya ostro zareagował na działania posła, twierdząc, że jest poniżany, i nakazał mu usiąść. Do mównicy podeszli ochroniarze gubernatora i posła, aby uspokoić sytuację.

Zwolennicy różnych obozów politycznych wśród uczestników pogrzebu skandowali hasła, próbując rozładować napięcie. Członek rodziny Nabwery interweniował i zażądał, by gubernatorowi pozwolono dokończyć przemówienie.

Po przemówieniu Natembeya opuścił ceremonię wraz z posłami Jackiem Wamboką i Majimbo Kalasingą. Bisau, którego publikacja nazywa krytykiem gubernatora, oskarżył Natembeyę o ataki na prezydenta Williama Ruto i oświadczył, że jest gotowy zmierzyć się z nim w wyborach powszechnych w 2027 roku.

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Apele o jedność Luhya

Podczas pogrzebu politycy i przedstawiciele społeczności mówili również o wyborach prezydenckich w 2027 roku. Liderzy Luhya wezwali społeczność do wystawienia kandydata na prezydenta i skonsolidowanego głosowania.

Natembeya oświadczył, że popiera prezydenckie ambicje Edwina Sifuny, i powiedział, że prowadzi on konsultacje z przedstawicielami Zjednoczonej Opozycji. Posłowie Wamboka i Kalasinga również wyrazili poparcie dla Sifuny oraz wezwali innych liderów Luhya do zjednoczenia społeczności.

Przewodniczący Forum Starszyzny Luhya Noah Wekesa, a także Fred Gumo i Musikari Kombo, zadeklarowali poparcie dla jedności społeczności przed wyborami. Uczestnicy ceremonii uhonorowali Nabwerę jako człowieka o wysokiej uczciwości, intelektualistę i rozjemcę, który cenił dialog.

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