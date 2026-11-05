Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zamienił wyroki śmierci ponad 500 osób skazanych w stanie na karę śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Decyzja podjęta pod koniec jego kadencji oznacza, że osoby te nie będą mogły zostać stracone przez przyszłe administracje stanowe.

Największa masowa zamiana wyroków

Jak informuje The Guardian, jest to największa jednoczesna zamiana wyroków śmierci we współczesnej historii USA. Ostatnią egzekucję w Kalifornii przeprowadzono w 2006 roku, jednak setki więźniów nadal były skazane na śmierć. Przed tą decyzją Kalifornia miała największą w kraju liczbę osób skazanych na śmierć.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Newsoma wobec egzekucji

Newsom od dawna sprzeciwia się karze śmierci. W 2019 roku wprowadził moratorium na egzekucje, a także zlikwidował pomieszczenia oddziału dla skazanych na śmierć w więzieniu San Quentin. Osoby z wyrokami śmierci przeniesiono do innych placówek, gdzie miały większą swobodę poruszania się i dostęp do programów.

Decyzję podjęto po nieudanej egzekucji Christy Pike w stanie Tennessee, która wywołała międzynarodowe oburzenie i ponowiła wezwania do ogólnokrajowej przerwy w stosowaniu kary śmierci. Kalifornia pozostaje jednym z 27 stanów USA, w których kara śmierci nadal jest przewidziana prawem.

Czytaj nas na