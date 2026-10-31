Gubernator nigeryjskiego stanu Ekiti, Biodun Oyebanji, wezwał swoich zwolenników i politycznych współpracowników, aby przestali nadmiernie go wychwalać i przypisywać mu cechy, które jego zdaniem przysługują wyłącznie Bogu. Poprosił, by zwracano się do niego po prostu „panie gubernatorze”, informuje Premium Times Nigeria.

Apel po zakończeniu wyborów

Oyebanji złożył to oświadczenie w piątek wieczorem podczas październikowego comiesięcznego wydarzenia Praise and Worship w sali Lady Jibowu w rezydencji rządowej w Ado-Ekiti. Jak powiedział, okres kampanii i wyborów dobiegł końca, a stan przeszedł do etapu rządzenia, świadczenia usług i realizacji obietnic wobec mieszkańców.

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Gubernator oświadczył, że wszelka chwała i cześć należą się Bogu, a liderom politycznym nie należy przypisywać boskich cech. Podkreślił, że pozwalał na takie formy zwracania się do niego w sezonie wyborczym, jednak po zaprzysiężeniu nowej administracji nadszedł czas, by skupić się na pracy władz.

Odrzucenie politycznych przydomków

Oyebanji osobno wypowiedział się przeciwko takim przydomkom jak „Jinx Breaker”, „Owi Bee, Se Bee”, „History Maker” i „Back to Back”. Powiązał również względny pokój, stabilność i rozwój w stanie Ekiti, w tym w ciągu ostatnich czterech lat, z Bożą łaską. Gubernator wezwał mieszkańców stanu do zachowania wiary i zaufania do Boga.

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