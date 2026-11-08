W Nigerii kandydat na prezydenta z ramienia Allied Peoples Movement (APM), Seyi Makinde, wezwał wyborców do przyjmowania pieniędzy oferowanych przez polityków podczas kampanii, ale do głosowania zgodnie z własnym przekonaniem w wyborach powszechnych w 2027 roku. Gubernator stanu Oyo złożył to oświadczenie w stanie Bauchi podczas inauguracji prezydenckiej kampanii APM, informuje Premium Times.

Makinde powiedział zwolennikom, aby nie pozwalali, by zachęty finansowe wpływały na ich wybór. Według niego wyborcy mogą zabrać i wydać oferowane im pieniądze, ale powinni poprzeć kandydata, którego uważają za właściwego.

Program Reset Agenda

Kandydat oświadczył, że proponuje program Reset Agenda, który, jak powiedział, ma pomóc rozwiązać problemy głodu, bezpieczeństwa i udziału obywateli w rządzeniu państwem. Makinde nazwał głód największym problemem kraju i podkreślił potrzebę zmian w polityce gospodarczej, systemie bezpieczeństwa oraz środowisku społeczno-politycznym.

Oświadczył również, że potrzebna jest większa inkluzywność, przejrzystość i szczerość władz. Makinde wezwał tych, którym nie odpowiada obecny kierunek rozwoju kraju, do poparcia jego propozycji zresetowania Nigerii.

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Reprezentacja regionów

W wydarzeniu uczestniczył krajowy lider APM i gubernator stanu Bauchi Bala Mohammed. Wezwał on wyborców do poparcia Makinde i oświadczył, że opuścili Partię Ludowo-Demokratyczną po tym, co nazwał niesprawiedliwością wewnątrz tego ugrupowania politycznego.

Mohammed poprosił Makinde, aby w razie zwycięstwa nie dopuścił do marginalizacji stanu Bauchi i północno-wschodniej Nigerii. Według niego nominacje federalne powinny łączyć kwalifikacje zawodowe kandydatów ze sprawiedliwą reprezentacją różnych części kraju.

Z kolei przewodniczący APM Yusuf Dantalle powiedział, że partia dąży do utworzenia rozliczalnego rządu i rozszerzenia udziału kobiet w przywództwie politycznym.

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