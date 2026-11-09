Gubernator Okinawy Genta Koja oświadczył, że będzie w Japonii domagał się fundamentalnej rewizji umowy o statusie sił USA po sprawie dotyczącej domniemanego zabójstwa 39-letniej Japonki. Jak podaje Channel NewsAsia, prokuratura w ubiegłym miesiącu postawiła amerykańskiemu marines zarzut w związku z podejrzeniem zabójstwa kobiety w hotelu na Okinawie.

Żądanie rewizji umowy

Chodzi o umowę z 1960 roku między Japonią a USA, która określa status amerykańskich sił zbrojnych w kraju. Zgodnie z jej warunkami amerykańskie organy wojskowe mają pierwszeństwo w prowadzeniu dochodzeń w sprawie przestępstw i karaniu wojskowych, jeśli działali oni podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Koja oświadczył, że rewizja powinna przewidywać sprawne realizowanie japońskich wniosków o przekazanie zatrzymanych podejrzanych przed postawieniem zarzutów. Wezwał również do stosowania wobec amerykańskich wojskowych japońskiego prawa, w tym prawa lotniczego.

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Reakcja na Okinawie

Deputowani Okinawy w ubiegłym miesiącu przyjęli rezolucję wzywającą do rewizji umowy. Dokument ma zostać w najbliższym czasie przekazany do ambasady USA. Według gubernatora po incydentach lub wypadkach z udziałem amerykańskich wojskowych albo pracowników cywilnych Okinawa wielokrotnie składała protesty dowództwu wojsk USA oraz rządom obu państw.

USA mają w Japonii około 54 tys. żołnierzy, z których większość stacjonuje na Okinawie. Japonia i USA uzgodniły również środki zapobiegania przestępstwom popełnianym przez amerykańskich wojskowych, w tym omawianie relacji z lokalnymi społecznościami i japońskiego systemu prawnego. Amerykańscy urzędnicy przedłużyli do 7 grudnia godzinę policyjną dla części wojskowych, wprowadzoną po zabójstwie kobiety.

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