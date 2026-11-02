W Nigerii gubernator stanu Abia Alex Otti wezwał swoich zwolenników, aby nie atakowali partii opozycyjnych ani nie utrudniali im prowadzenia kampanii wyborczej przed wyborami powszechnymi w 2027 roku. Wystąpił podczas inauguracji kampanii Partii Pracy na stadionie miejskim w Umuahii, informuje Premium Times Nigeria.

Otti oświadczył, że nie upoważnił swoich zwolenników do atakowania ludzi ani uniemożliwiania innym siłom politycznym prowadzenia kampanii. Wezwał do poszanowania prawa wszystkich partii do swobodnego prowadzenia kampanii.

Dostęp do obiektów publicznych

Według gubernatora partie opozycyjne powinny mieć możliwość korzystania z obiektów publicznych, w tym ze stadionu, jeśli złożą wniosek, uzyskają niezbędne zezwolenia i uiszczą wymagane opłaty.

Otti poinformował również, że polecił służbom bezpieczeństwa zatrzymywać osoby podejmujące próby utrudniania legalnej działalności jakiejkolwiek grupy politycznej, w tym członków Partii Pracy, oraz zdecydowanie na takie próby reagować. Dodał, że jego administracja nie będzie tolerować zastraszania politycznego ani blokowania legalnej działalności partii.

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Gubernator wezwał siły polityczne do skupienia się na kwestiach ważnych dla ludności, przedstawiania swoich programów i unikania osobistych ataków. Jego zdaniem proces demokratyczny zakłada, że wyborcy mają wybór między różnymi propozycjami politycznymi.

Zamiar ubiegania się o reelekcję

Otti oświadczył, że zamierza ubiegać się o reelekcję w 2027 roku wraz ze swoim partnerem wyborczym Ikechukwu Emetu. Wyjaśnił swoją decyzję chęcią przejścia od ratowania stanu do utrwalania osiągnięć, poprawy jakości i rozliczalności służby publicznej oraz przygotowania stanu na nowe możliwości gospodarcze.

Gubernator wezwał zwolenników do mobilizowania wyborców na rzecz zwycięstwa Partii Pracy w wyborach gubernatora stanu Abia, wyznaczonych na 6 lutego 2027 roku. Podczas wydarzenia przedstawiono także Stanową Radę Doradczą Kampanii Wyborczej partii oraz przekazano kandydatom flagi partyjne.

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