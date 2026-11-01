W Nigerii gubernator stanu Imo Hope Uzodimma oświadczył, że zaskarży orzeczenie Federalnego Sądu Najwyższego w Abudży, który uznał jego poprzednika Rochasa Okorochę za prawidłowo zgłoszonego kandydata Kongresu Wszystkich Postępowców (APC) w okręgu senatorskim Imo West w wyborach w 2027 roku.

Rzecznik gubernatora Oguike Nwachukwu nazwał orzeczenie niesprawiedliwym i oświadczył, że Uzodimma jest przekonany, iż zostanie ono uchylone przez Sąd Apelacyjny. Poinformował o tym Premium Times.

Spór wokół prawyborów

Sędzia Obiora Egwuatu nakazał uznać Okorochę za kandydata APC i zobowiązał Niezależną Narodową Komisję Wyborczą Nigerii (INEC) do uznania go za kandydata w wyborach do Senatu w 2027 roku. Okorocha zakwestionował uznanie Uzodimmy za zwycięzcę prawyborów partii, które odbyły się 18 maja.

Były gubernator twierdził, że 26 lipca 2026 roku otrzymał poświadczone przez INEC dokumenty dotyczące prawyborów, podczas gdy materiały popierające kandydaturę Uzodimmy zostały złożone w komisji 22 sierpnia. Okorocha twierdził, że dokumenty zawierały rozbieżności dotyczące daty głosowania i sposobu jego przeprowadzenia. Oświadczył również, że formularze wyników dla ponad 300 lokali wyborczych w 144 okręgach i 12 obszarach samorządu lokalnego miały rzekomo zostać wypełnione przez jedną osobę.

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Stanowisko gubernatora

Nwachukwu odrzucił te twierdzenia i nalegał, że w okręgu Imo West przeprowadzono bezpośrednie prawybory, ponieważ Okorocha nie zgodził się na konsensualne wyłonienie kandydata. Według przedstawiciela gubernatora Uzodimma otrzymał 230 464 głosy, a Okorocha — 1 098.

Rzecznik oświadczył, że podczas prawyborów obecni byli przedstawiciele INEC, a komitet APC ds. prawyborów do Zgromadzenia Narodowego, któremu przewodniczył Williams Kayode, nadzorował proces na obszarach samorządu lokalnego. Zaprzeczył również twierdzeniom Okorochy o kontroli nad strukturą partyjną w stanie Imo, zaznaczając, że zasady APC uznają urzędującego gubernatora za lidera partii w stanie. APC poinformowała, że przeanalizuje orzeczenie sądu i skorzysta z dostępnych środków prawnych.

Okorocha był gubernatorem stanu Imo w latach 2011–2019, a od 2019 do 2023 roku reprezentował Imo West w Senacie Nigerii.

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