Gubernatorzy stanów Anambra, Ebonyi, Enugu i Imo wezwali mieszkańców południowo-wschodniej Nigerii do masowego głosowania za reelekcją prezydenta Boli Tinubu w 2027 roku. Zrobili to podczas kobiecego wiecu i programu wsparcia dla partii Kongres Wszystkich Postępowców (APC) w Enugu, informuje Premium Times Nigeria.

Poparcie dla reelekcji

Na wydarzeniu obecni byli gubernatorzy: Anambry Charles Soludo, Ebonyi Francis Nwifuru, Enugu Peter Mbah oraz Imo Hope Uzodimma. Soludo był reprezentowany przez swojego zastępcę Gilberta Ibezima.

Peter Mbah oświadczył, że poparcie dla Tinubu umożliwi mu kontynuowanie reform gospodarczych. Według gubernatora reformy te przyczyniły się do realizacji projektów rozwojowych, w tym budowy ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej. Wezwał także kobiety do głosowania na Tinubu i kandydatów APC w wyborach 16 stycznia 2027 roku oraz w kolejnych głosowaniach.

Mbah poinformował, że program wsparcia jest przeznaczony dla 5 tys. kobiet w regionie południowo-wschodnim. Dodał, że wcześniej w Enugu w ciągu 48 godzin pomoc otrzymało ponad 2 tys. kobiet: beneficjentki otrzymały środki finansowe, pomoc w opłaceniu rachunków szpitalnych oraz narzędzia do zarabiania.

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Wypowiedzi o rozwoju regionu

Hope Uzodimma nazwał wiec historycznym i podziękował pierwszej damie Oluremi Tinubu za wsparcie kobiet na południowym wschodzie kraju. Oświadczył, że za prezydentury Tinubu Igbo, którzy, jak powiedział, przez ponad 60 lat doświadczali marginalizacji, zaczęli dostrzegać większą inkluzję polityczną i rozwój.

Uzodimma powiązał również reformy gospodarcze rządu federalnego ze zwiększeniem zasobów stanów na projekty infrastrukturalne. Według niego stan Imo ma więcej środków na drogi Okigwe–Owerri, Umuahia–Owerri, Orlu–Owerri oraz Owerri–Port Harcourt. Dodał, że możliwości finansowe stanu umożliwiły regularne wypłacanie wynagrodzeń, emerytur oraz trzynastych pensji pracownikom.

Francis Nwifuru nazwał APC partią z jasnym programem rozwoju i wezwał kobiety z południowego wschodu do głosowania na jej kandydatów na wszystkich szczeblach. Zastępca przewodniczącego Izby Reprezentantów Benjamin Kalu ze swojej strony wezwał Igbo do wzmacniania sojuszy politycznych i poparcia reelekcji Tinubu.

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