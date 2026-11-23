24 listopada w Genewie w Szwajcarii rozpocznie się mecz o tytuł mistrza świata w szachach. Obrońca tytułu, Hindus Gukesh Dommaraju, zagra z pretendentem z Uzbekistanu Sindarowem. Pula nagród wyniesie 2,5 mln dolarów, czyli 2,3 mln euro.

Jak informuje Deutsche Welle, Gukesh zdobył tytuł w 2024 roku w wieku 18 lat i został najmłodszym mistrzem świata w historii. Obecnie 20-letni szachista zajmuje 26. miejsce w światowym rankingu Międzynarodowej Federacji Szachowej. Na przedturniejowej konferencji prasowej powiedział, że przyjechał nie bronić tytułu, lecz zdobyć go ponownie.

Pretendent zajmuje wyższą pozycję w rankingu

Sindarow awansował na czwarte miejsce światowego rankingu, dlatego jest uważany za faworyta rywalizacji. Powiedział dziennikarzom, że dopiero w ubiegłym roku zaczął poważnie trenować i wiele nauczył się, obserwując aktualnego mistrza.

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Pretendent zwrócił uwagę na grę Gukesha w typowych pozycjach, jego umiejętność kalkulowania wariantów i walki do końca. Były mistrz świata Viswanathan Anand powiązał spadek formy Gukesha z odpowiedzialnością i oczekiwaniami, które pojawiły się po zdobyciu tytułu w bardzo młodym wieku.

Młodzi szachiści wychodzą na prowadzenie

Trener reprezentacji Niemiec Jan Gustafsson stwierdził, że zaawansowane oprogramowanie szachowe, globalna dostępność informacji i szachy online dają utalentowanym młodym zawodnikom więcej możliwości szybszego osiągnięcia najwyższego poziomu. Zmiany wśród liderów rankingu nazwał zmianą pokoleniową.

Według Gustafssona coraz bardziej widoczne pozycje w elicie zajmują młodzi szachiści z Azji, w tym Hindus Rameshbabu Praggnanandhaa i Uzbek Nodirbek Abdusattorov. Numer jeden światowego rankingu Magnus Carlsen obecnie rzadko występuje w szachach klasycznych i w 2023 roku odmówił obrony tytułu mistrza świata.

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