Rockowy zespół Kiss, którego finałowy koncert odbył się 2 grudnia 2023 roku w Nowym Jorku w USA, potajemnie nagrał nową kompozycję napisaną przez Paula Stanleya. Poinformował o tym basista i współzałożyciel grupy Gene Simmons w wywiadzie dla Rolling Stone. Nie ujawnił szczegółów dotyczących utworu ani możliwego terminu jego wydania.

Simmons opowiedział o nagraniu przed premierą dwuczęściowego filmu dokumentalnego Kiss: End of the Road, poświęconego ostatniej części pożegnalnej trasy zespołu. Film ma zostać wydany w formie płatnej transmisji i pokazuje przygotowania muzyków do finałowego występu w Madison Square Garden, a także trudności podczas trasy.

Obciążenie podczas trasy

Film pokazuje występ Kiss w Manaus w Brazylii w 2023 roku, gdy Simmons osłabł na scenie z powodu upału i wysokiej wilgotności. Muzyk wyjaśnił, że przed wyjściem na scenę wypił zbyt mało płynów. Po kilkuminutowej przerwie mógł kontynuować show i wykonał utwór Cold Gin.

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Paul Stanley powiedział, że widząc stan kolegi, był gotów przerwać koncert tego wieczoru. Simmons również przyznał, że on i Stanley nie mogą już wykonywać na scenie tych samych fizycznie wymagających działań, co w wieku 20 lat.

Dalsze plany Kiss

W artykule zaznaczono, że Kiss nie rozpadł się, jednak Stanley i Simmons deklarują zakończenie tras koncertowych. Stanley nazwał kolejny etap działalności zespołu dywersyfikacją. Wśród możliwych kierunków są pokazy z awatarami, których szkice Kiss pokazał podczas finałowego koncertu.

Simmons mówił także o innych możliwych projektach marki Kiss, w tym o filmie animowanym, parku rozrywki lub filmie biograficznym. Jak powiedział, muzycy postanowili zakończyć sceniczne trasy w swoim najwyższym punkcie, podczas gdy sam projekt Kiss będzie nadal istnieć w innych formatach.

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