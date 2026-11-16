Sekretarz generalny ONZ António Guterres 16 listopada w Genewie w Szwajcarii wezwał państwa do rozpoczęcia negocjacji w sprawie prawnie wiążącego porozumienia, które regulowałoby autonomiczne systemy uzbrojenia. Oświadczenie złożył podczas otwarcia siódmej Konferencji Przeglądowej Konwencji o niektórych rodzajach broni konwencjonalnej, poinformowała Anadolu Agency.

Apel o zakazy i ograniczenia

Guterres oświadczył, że nowe technologie, w tym autonomiczne systemy uzbrojenia, stwarzają wyzwania humanitarne, prawne, etyczne i związane z bezpieczeństwem. Wezwał kraje do ustanowienia jasnych zakazów i ograniczeń dotyczących takich systemów, a także do podjęcia działań zapobiegających ich użyciu i rozpowszechnianiu.

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Pięciodniowa konferencja

Przewodniczący konferencji Julien Thöni również zauważył, że szybki rozwój technologii i zmiana metod prowadzenia wojny stawiają społeczność międzynarodową przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Jak stwierdził, dalsza aktualność konwencji będzie zależeć od zdolności państw do reagowania na nowe zagrożenia poprzez dialog, współpracę i kompromis.

Uczestnicy konferencji sprawdzą wdrażanie obowiązujących protokołów dotyczących uzbrojenia i rozważą dalsze prace nad kwestią śmiercionośnych systemów autonomicznych. Dyskusje będą opierać się na dorobku grupy ekspertów rządowych, która badała ten temat. Wydarzenie potrwa pięć dni — do 20 listopada.

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