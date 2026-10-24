Gwinea ratyfikowała dekretem pożyczkę w wysokości 300 mln euro, czyli około 336 mln dolarów, na asfaltowanie drogi między Labe a Tougue na północy kraju. Dekret odczytano w telewizji państwowej, informuje The Rio Times, powołując się na gwinejskie wydanie Guinéenews.

Umowę finansową 22 lipca 2026 roku w stolicy, Konakry, podpisały minister finansów Mariama Sire Silla oraz minister infrastruktury Fachine Silla. Według ministra infrastruktury porozumienie miało wejść w życie po ratyfikacji.

Finansowanie i uczestnicy

Organizatorem kredytu konsorcjalnego jest Bank of Africa United Kingdom PLC, londyński oddział marokańskiego Bank of Africa. W finansowaniu uczestniczą również Africa Finance Corporation, ABC Islamic Bank, Bank of Africa, Bank of China, a także banki z Kuwejtu i Abu Zabi.

Pożyczka przewiduje transzę finansowania islamskiego w modelu murabaha, czyli mechanizmie sprzedaży z narzutem do kosztu. Część kredytu ubezpiecza Islamska Korporacja Ubezpieczenia Inwestycji i Kredytów Eksportowych ICIEC. Bank of Africa oświadczył, że jest to pierwsze wejście Gwinei na międzynarodowy rynek kredytów konsorcjalnych.

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Droga w regionie Futa-Dżalon

Projekt obejmuje 148,86 km dróg krajowych nr 27 i nr 28, a także odnogę o długości 11,44 km z Banti do Koubia przy drodze nr 34. Łącznie planowane jest asfaltowanie około 160 km dróg w wyżynnym regionie Futa-Dżalon.

Projekt przewiduje także budowę 200-metrowego mostu przez rzekę Bafing z nawierzchnią z betonu asfaltowego. Guinéenews informował w lipcu, że prace mają potrwać 36 miesięcy, a wykonawcą będzie Compagnie sahélienne d’entreprises.

Rząd Gwinei wiąże projekt drogowy z programem Simandou 2040, zbudowanym wokół eksploatacji dużego złoża rudy żelaza Simandou. Minister finansów oświadczyła, że nowa droga ma ułatwić rolnikom dostęp do rynków i obniżyć koszty transportu w regionie o potencjale rolniczym, hodowlanym i górniczym.

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