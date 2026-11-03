W Jemenie urządzenia wybuchowe zamaskowane jako kamienie, cegły, termosy i inne przedmioty codziennego użytku stanowią dodatkowe zagrożenie dla cywilów opuszczających domy z powodu walk. Organizacja rozminowująca Halo Trust poinformowała, że materiały wybuchowe są także ukrywane w torbach, pod ziemią i na poboczach dróg, którymi około 300 tysięcy osób zmierza do tymczasowych schronień.

Miny na trasach transportowych

Jak informuje The National, według Halo Trust miny i niewybuchy znajdują się na kluczowych trasach transportowych. Organizacja zaznaczyła, że większość min jest zakładana w pobliżu miasta Taiz, które znajduje się pod oblężeniem Huti.

Dyrektor Halo Trust na Bliskim Wschodzie Andrew Moore powiedział, że wraz ze zmianami linii frontu i przemieszczaniem się cywilów do nieznanych obszarów ryzyko natrafienia na ukryte urządzenia wybuchowe rośnie każdego dnia. Podkreślił, że badanie terenu i rozminowywanie muszą odpowiadać zmianom w przebiegu konfliktu.

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Uderzenie w centrum medyczne

Ostrzeżenie pojawiło się w związku z atakiem Huti na centrum medyczne w południowej prowincji Lahidż, o którym poinformował rząd Jemenu. Według jego danych zginęło pięć osób, a kolejnych 15 zostało rannych. Rządowe media podały również, że wśród poszkodowanych było 10 medyków: trzech zginęło, a siedmiu odniosło obrażenia.

Ministerstwo Zdrowia Jemenu nazwało atak poważną zbrodnią i oświadczyło, że naruszono zasady neutralności placówek medycznych. Intensywne walki w kraju wznowiły się w sierpniu, gdy Huti rozpoczęli natarcie w kierunku Morza Czerwonego. Huti kontrolują stolicę Sanę, podczas gdy rząd Jemenu ma swoją siedzibę w Adenie.

Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przechwyceniu dwóch dronów w rejonie Rijadu oraz zestrzeleniu rakiety balistycznej na południu Arabii Saudyjskiej. Huti twierdzą, że wystrzelili drony w kierunku lotniska w Dammamie, radaru w Dżizanie oraz znajdującego się w pobliżu wojskowego samolotu transportowego. Arabia Saudyjska nie potwierdziła od razu tych twierdzeń.

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