W Gwangju w Korei Południowej Hana Bank otworzył czteropiętrowe centrum bankowe i społeczne Hana EZ Lounge dla zagranicznych mieszkańców miasta i szerszego regionu Honam. Centrum oferuje usługi bankowe, bezpłatne konsultacje medyczne, programy edukacyjne, pomoc w zatrudnieniu oraz wydarzenia kulturalne, informuje Korea Herald.

Usługi na czterech piętrach

Centrum mieści się w zmodernizowanym budynku, w którym działa oddział banku w dzielnicy Gwangsan. Na pierwszym piętrze znajduje się oddział, który pracuje również w każdą niedzielę, aby zagraniczni pracownicy, studenci i rodziny wielokulturowe mogli korzystać z usług bankowych poza zwykłymi godzinami pracy.

Na drugim piętrze Hana EZ Lounge prowadzone są zajęcia z edukacji finansowej i języka koreańskiego, oferowane jest wsparcie w zatrudnieniu oraz organizowane są programy kulturalne. Znajdują się tam również dziecięca strefa zabaw i sale seminaryjne.

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Wsparcie medyczne i edukacyjne

Trzecie piętro, EZ Care, przeznaczono na centrum wsparcia medycznego z bezpłatnymi konsultacjami. Na czwartym piętrze, EZ Arena, urządzono wielofunkcyjną przestrzeń, między innymi do treningów e-sportowych.

Centrum utworzono we współpracy z administracją dzielnicy Gwangsan i Uniwersytetem Honam. Hana Bank oświadczył, że będzie nadal wspierać zagranicznych mieszkańców, aby mogli aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności. Bank ma w kraju 17 niedzielnych oddziałów dla zagranicznych klientów, a jego aplikacja mobilna Hana EZ obsługuje 16 języków.

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