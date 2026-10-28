Powiązana z Iranem grupa hakerska Handala twierdzi, że pozostawiła bukiety kwiatów z „wrażliwymi przedmiotami” w pobliżu kilku lokali wyborczych w Izraelu podczas ogólnokrajowych wyborów. Grupa opublikowała na swoim kanale Telegram zdjęcia i nagrania wideo bukietów, które — jak twierdzi — zostały pozostawione w pobliżu centrów głosowania, informuje The National.

Twierdzenie o paczce dla Gadiego Eisenkota

Handala twierdzi również, że przekazała paczkę z bukietem, wiadomością i listem podpisanym przez Asifa Sarmada, którego nazwała dowódcą Ludowego Frontu Oporu Handala. Według grupy paczka była przeznaczona dla byłego szefa Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Gadiego Eisenkota, który uczestniczy w wyborach i dąży do odsunięcia od władzy premiera Binjamina Netanjahu.

W wiadomości na Telegramie grupa ostrzegła, że w ciągu najbliższych godzin mogą zostać odkryte inne paczki. Jednocześnie nie było żadnych oznak, że bukiety stanowiły zagrożenie.

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Wcześniejsze cyberataki grupy

Amerykańskie władze łączą Handalę z Iranem. W marcu grupa twierdziła, że włamała się do prywatnej poczty elektronicznej i usług chmurowych dyrektora FBI Kasha Patela oraz opublikowała jego zdjęcia i stare CV zawierające osobiste dane kontaktowe. Wówczas FBI poinformowało, że podjęło niezbędne działania w celu ograniczenia potencjalnych zagrożeń oraz że ujawnione informacje miały charakter historyczny i nie zawierały danych rządowych.

W marcu Departament Sprawiedliwości USA przejął zasoby internetowe, z których — według jego danych — korzystała Handala. Departament Stanu USA oferował nagrodę do 10 mln dolarów za informacje, które pomogłyby ustalić osoby zaangażowane w działalność grupy. The National zauważa również, że Handalę łączono z cyberatakiem na amerykańską firmę technologii medycznych Stryker.

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