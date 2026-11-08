Japońscy fani serialu telewizyjnego Vivant zaczęli przyjeżdżać do Azerbejdżanu, gdzie kręcono drugi sezon projektu. Organizator turystyki Hankyu Travel International, we współpracy z Tokyo Broadcasting System Television, które stworzyło serial, uruchomił pakiety turystyczne do miejsc zdjęciowych. Jak informuje The Japan Times, na niektóre wyjazdy od końca listopada 2026 roku do października 2027 roku już istnieją listy oczekujących.

Przedstawiciel Hankyu Travel oświadczył, że sprzedaż wycieczek do Azerbejdżanu była aktywna dzięki wpływowi dramy telewizyjnej. Firma rozważa również otwarcie dodatkowych miejsc do rezerwacji.

Lokacje w Baku

Jednym z miejsc przyciągających turystów stał się Pałac Szyrwanszachów w Baku. Ruiny łaźni na terenie kompleksu wykorzystano w serialu jako lokację przedstawiającą Jerozolimę. Pod koniec października przyjechała tam 47-letnia Mayumi Kishi z Tokio, która fotografowała to miejsce smartfonem.

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Kishi powiedziała, że początkowo planowała podróż do Azerbejdżanu niezależnie od serialu. Jednak za radą towarzyszki zdecydowała się odwiedzić jedną z lokacji zdjęciowych i przed podróżą obejrzała Vivant, aby je rozpoznać.

Zainteresowanie turystów

Kolejną rozpoznawalną lokacją była księgarnia Bukinist w Baku. W serialu pokazano ją jako bazę Beppan — rzekomo tajnej jednostki wywiadowczej w składzie Japońskich Sił Samoobrony. Kierownik księgarni poinformował, że japońscy goście codziennie tam przychodzą, robią zdjęcia i nagrywają filmy.

Dyrektor generalny Azerbejdżańskiej Agencji Filmowej Rashad Azizov nazwał serial szansą na stworzenie mostu między Azerbejdżanem a Japonią. Wyraził nadzieję, że do kraju będzie przyjeżdżać więcej turystów z Japonii, aby zobaczyć jego zabytki historyczne, architekturę i kuchnię.

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