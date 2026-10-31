Turecka firma technologii obronnych Havelsan podpisała w Nigerii memorandum o porozumieniu z Nigeryjską Korporacją Przemysłu Obronnego. Dokument przewiduje rozszerzenie współpracy w dziedzinie obronności i technologii.

Umowa na wystawie Afridex

Memorandum zawarto podczas Afrykańskiej Międzynarodowej Wystawy Obronnej Afridex 2026, która odbyła się w Nigerii. O podpisaniu umowy poinformowała agencja Anadolu, powołując się na Havelsan.

Strony zamierzają rozwijać dwustronną współpracę obronną oraz badać możliwości realizacji wspólnych projektów technologicznych. Planują także ocenić potencjał takich projektów, określić obopólnie korzystne kierunki współpracy i nawiązać długoterminowe partnerstwo w sektorach obronnym i technologicznym.

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Obszary współpracy

Porozumienie obejmuje systemy dowodzenia, kontroli, łączności, technologii komputerowych, wywiadu, obserwacji i rozpoznania. Uwzględnia także technologie symulacji i szkolenia, systemy autonomiczne i bezzałogowe, technologie informacyjno-komunikacyjne, zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa oraz cyberbezpieczeństwo.

Havelsan zamierza dzielić się doświadczeniem technologicznym z nigeryjskimi partnerami, aby rozwijać zaawansowane zdolności obronne. Firma liczy również na przekształcenie określonych w memorandum obszarów współpracy w konkretne wspólne projekty.

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