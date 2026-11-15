HD Hyundai zwodowała 600-tonowy autonomiczny statek — Korea Herald

W mieście Ulsan w Korei Południowej firma stoczniowa HD Hyundai zwodowała 600-tonowy autonomiczny statek nawodny, stworzony wspólnie z amerykańską firmą zbrojeniową Anduril Industries. Jest to pierwszy statek tego typu opracowany przez obie firmy, informuje Korea Herald.

Uroczystość odbyła się w stoczni HD Hyundai Heavy Industries w Ulsanie. Wzięło w niej udział około 70 przedstawicieli firm, amerykańskich wojskowych oraz ambasady USA w Seulu. Wśród obecnych byli prezes HD Hyundai Heavy Industries Joo Won-ho, dyrektor operacyjny Anduril Matt Grimm oraz starszy wiceprezes Anduril ds. systemów morskich i manewrowych Shane Arnott.

Statek zbudowano w rok

Firmy zakończyły budowę statku około rok po zawarciu umowy dotyczącej jego opracowania. To znacznie mniej niż kilka lat, które zwykle są potrzebne do budowy okrętu wojennego. Przed wysłaniem do Stanów Zjednoczonych statek przejdzie próby morskie i końcowe wyposażenie u wybrzeży Ulsanu. Dalsze testy w USA zaplanowano na początek 2027 roku.

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W październiku HD Hyundai i Anduril zaprezentowały również u wybrzeży Long Beach w Kalifornii mniejszy autonomiczny statek nawodny o wyporności 368 ton.

Autonomiczne sterowanie i realizacja misji

Nowy statek łączy platformę autonomii VAone, opracowaną przez HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, oraz platformę Lattice firmy Anduril, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do autonomicznego zarządzania misjami. VAone integruje technologie autonomicznej nawigacji spółki zależnej HD Hyundai, Avikus, a także systemy monitorowania urządzeń, wykrywania usterek i automatycznego reagowania na możliwe uszkodzenia.

Według HD Hyundai systemy te mogą automatyzować nawigację, sterowanie mechanizmami, kontrolę uszkodzeń oraz działanie systemów uzbrojenia. Firma oświadczyła, że statek jest przeznaczony do długotrwałych operacji bezzałogowych, spełniających wymagania Marynarki Wojennej USA, i oczekuje się, że będzie prowadzić rozpoznanie, obserwację oraz zbieranie morskich danych wywiadowczych.

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