We Francji organizacja Health ISAC, która wymienia dane o cyberzagrożeniach w sektorze ochrony zdrowia, ostrzegła swoich członków przed falą ataków na sterowniki urządzeń chłodniczych. Jedną z poszkodowanych instytucji była Francuska Służba Krwi: złośliwa aktywność była wymierzona w dostawcę systemów dla pomieszczeń chłodniczych. Jak podaje NPR, instytucja w porę wykryła podejrzaną aktywność i zachowała próbki krwi.

Francuska Służba Krwi oświadczyła, że podczas incydentu ustawienia rozmrażania i progi temperatury zostały podniesione do niebezpiecznego poziomu. Health ISAC podkreśliła, że ingerencja w działanie systemów chłodniczych, w których przechowywane są oddana krew, osocze lub leki o krytycznym znaczeniu, może bezpośrednio zagrozić zasobom potrzebnym do ratowania życia.

Podatne systemy chłodzenia

Sterowniki chłodzenia przemysłowego są stosowane w medycynie, przemyśle spożywczym, rolnictwie, transporcie i produkcji chemicznej. Federalne Biuro Śledcze USA śledzi złośliwych aktorów atakujących takie systemy w obiektach infrastruktury krytycznej w różnych krajach. Według oceny tej instytucji zagrożone są zapasy towarów i sprzętu.

Przed atakami we Francji tysiące sterowników urządzeń chłodniczych było dostępnych z otwartego internetu praktycznie bez ochrony. Po incydentach specjaliści nadal wykrywali setki niezabezpieczonych urządzeń. Firma Claroty również informowała o lukach w sterownikach, w tym w sprzęcie amerykańskiej firmy Copeland i duńskiej Danfoss.

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Aktualizacja oprogramowania takich systemów często wymaga ich zatrzymania, co jest szczególnie ryzykowne dla szpitali. Część przestarzałego sprzętu nie otrzymuje aktualizacji od producentów, a dostawcy często wymagają stałego zdalnego dostępu do sterowników w celu konserwacji.

Wersje dotyczące osób zaangażowanych

Osoby odpowiedzialne za serię ataków na sterowniki chłodnicze nie zostały jeszcze ustalone. Iran wiązano z co najmniej jednym incydentem w Izraelu, a śledczy rozważają tę wersję również w związku z zakłóceniami w amerykańskich bazach wojskowych. Prorosyjskie grupy NoName057(16) i Z-Pentest Alliance przyznały na Telegramie, że stoją za atakami w Europie, oraz opublikowały próbkę rzekomo wykradzionych danych uwierzytelniających.

Jednocześnie eksperci zaznaczają, że do wyciągnięcia wniosków potrzebne są dzienniki dostępu, dane o zmianach konfiguracji oraz informacje o kontach serwisowych. Health ISAC radzi placówkom medycznym usunąć dostęp do takich systemów z publicznego internetu, odizolować urządzenia chłodnicze od sieci głównych i gościnnych oraz zainstalować niezależne alarmy temperatury i ograniczniki mechaniczne. Organizacja zaleca również szkolić personel w ręcznej obsłudze urządzeń i przechowywać autonomiczne kopie zapasowe systemów.

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