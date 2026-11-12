Grupa energetyczna HELLENiQ Energy Holdings planuje zainwestować w Rumunii ponad 1 mld euro do 2030 roku. Środki mają zostać przeznaczone na rozszerzenie projektów energii odnawialnej oraz systemów magazynowania energii elektrycznej, informuje Cyprus Mail.

Cel: 2 gigawaty

Według firmy program inwestycyjny ma wspierać średnioterminowy cel grupy, jakim jest osiągnięcie do 2030 roku ponad 2 GW zainstalowanej mocy energii odnawialnej. Ekspansja w Rumunii jest częścią strategii HELLENiQ Energy polegającej na wzmacnianiu obecności w Europie Południowo-Wschodniej i rozwijaniu zdywersyfikowanego portfela energetycznego.

Za pośrednictwem spółki zależnej HELLENiQ Renewables grupa już eksploatuje w Rumunii projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 211 MW. Kolejna elektrownia wiatrowa o mocy 96 MW jest na etapie budowy. Jej ukończenie zaplanowano na drugi kwartał 2027 roku.

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Projekty i magazyny energii

Oprócz działających obiektów i budowanej farmy wiatrowej portfel projektów rozwojowych HELLENiQ Energy w Rumunii obejmuje ponad 800 MW projektów generacji odnawialnej oraz 500 MW systemów bateryjnego magazynowania energii.

Firma oświadczyła, że planowane inwestycje mają wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Rumunii i pomóc w integracji większego udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z krajowym systemem energetycznym. Projekty mają również, według oceny grupy, zwiększyć elastyczność i odporność sieci elektroenergetycznej w obsłudze rosnących wolumenów generacji odnawialnej.

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