Niemiecka firma zbrojeniowa Helsing zaprezentuje w środę w Berlinie nowe wojskowe oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji do naprowadzania na cele. Firma chce zaoferować europejską alternatywę dla rozwiązań amerykańskiej spółki Palantir w obliczu obaw części europejskich rządów dotyczących zależności od technologii USA, poinformował Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Europejska alternatywa

Palantir rozwija Maven Smart System, jeden z najbardziej znanych systemów wojskowych tego typu. Jest on wykorzystywany przez USA, dowództwo NATO oraz kilka państw członkowskich Sojuszu.

W zaproszeniu na prezentację Helsing oświadczył, że dla Europy krytycznie ważne jest prowadzenie precyzyjnego rozpoznania, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności oraz autonomiczne i niezależne działanie na polu walki. Firma podkreśliła, że jej system powstaje „przez Europę i dla Europy”.

Palantir z kolei twierdzi, że klienci mają pełną kontrolę nad kupowanym oprogramowaniem, a firma nie ma możliwości jego zdalnej dezaktywacji. Jednocześnie w części krajów europejskich nasiliły się dyskusje dotyczące suwerenności danych i zależności od amerykańskich dostawców technologii.

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Plany Niemiec

Wojna Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — przeciwko Ukrainie pokazała znaczenie narzędzi AI dla szybkiego przetwarzania dużych strumieni informacji z dronów, satelitów i innych czujników. Według Reutersa ograniczenia prędkości terminali Starlink dla Ukrainy w ubiegłym miesiącu utrudniły przechwytywanie rosyjskich dronów i doprowadziły do odwołania części operacji.

Obawy dotyczące zależności technologicznej wzrosły także po tym, jak administracja prezydenta USA Donalda Trumpa w czerwcu tymczasowo ograniczyła rezydentom spoza USA dostęp do najbardziej zaawansowanych modeli Anthropic. Ograniczenia zniesiono w tym samym miesiącu, jednak europejscy ustawodawcy, według agencji, uznali ten epizod za dowód kontroli USA nad technologiami o krytycznym znaczeniu.

Niemieckie wojsko oświadczyło, że obecnie nie kupi Maven od Palantir dla swoich sił. Niemcy planują wdrożyć własny system sztucznej inteligencji w 2027 roku, a pełne wdrożenie jest oczekiwane w 2028 roku.

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