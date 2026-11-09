W Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych badacze z NYU Langone Health powiązali oczyszczanie powietrza w sypialniach ze stabilniejszym poziomem glukozy u osób ze stanem przedcukrzycowym. Uczestnicy, którzy przez około miesiąc korzystali z prawdziwych przenośnych filtrów HEPA, mieli niemal o 8% mniejsze dobowe wahania glukozy, podaje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu uczestniczyło ponad 150 mężczyzn i kobiet ze stanem przedcukrzycowym, którzy nie mieli rozpoznanej miażdżycy. Ochotników losowo przydzielono do dwóch grup: jedna spała z prawdziwymi oczyszczaczami powietrza w sypialniach, a druga z urządzeniami imitującymi, które nie oczyszczały powietrza.

Prawdziwe filtry zmniejszyły stężenie drobnych szkodliwych cząstek w powietrzu o 36%. Uczestnicy nosili systemy ciągłego monitorowania glukozy przez tydzień przed rozpoczęciem eksperymentu i ponownie po czterech tygodniach filtracji. Aby określić pory posiłków, naukowcy wykorzystali narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które analizowało zmiany odczytów glukozy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiany po śniadaniu

W grupie korzystającej z prawdziwych filtrów HEPA odnotowano również mniejsze poranne wzrosty glukozy po śniadaniu. Łączny wzrost poziomu glukozy po tym posiłku zmniejszył się średnio o około 17%, a wartości szczytowe — o 13%.

Podczas analizy wyników badacze uwzględnili wiek, płeć i wskaźnik masy ciała uczestników. Wyniki mają zostać przedstawione 8 listopada na dorocznej sesji naukowej American Heart Association.

Autorzy planują dłuższe badania, aby sprawdzić, czy filtracja powietrza może spowolnić lub zatrzymać przejście ze stanu przedcukrzycowego do cukrzycy, a także zmniejszyć ryzyko zawału serca, udaru mózgu i innych przejawów zespołu sercowo-nerkowo-metabolicznego. Badacze zastrzegli, że wnioski mogą nie dotyczyć osób, które już chorują na cukrzycę, ani mieszkańców regionów o innym składzie i poziomie zanieczyszczenia powietrza.

Czytaj nas na