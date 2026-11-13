W Stanach Zjednoczonych polityka Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) z 29 października 2026 roku ma rozszerzyć dostęp do sześciu peptydów, zezwalając aptekom recepturowym na ich wytwarzanie i sprzedaż. Chodzi o BPC-157, Epitalon, KPV, MOTS-c, Semax i TB-500 — substancje, które nie są zatwierdzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) i których bezpieczeństwo oraz skuteczność nie zostały udowodnione.

Informuje o tym Fortune. Wcześniej konsumenci kupowali takie peptydy głównie przez internet lub w sklepach z produktami prozdrowotnymi. Do 2023 roku niektóre z nich były również sprzedawane w aptekach recepturowych, jednak w tym roku FDA zakazała takim aptekom wytwarzania i sprzedaży szeregu peptydów z powodu nieokreślonych istotnych obaw dotyczących bezpieczeństwa.

Głosowanie komitetu

W lipcu 2026 roku komitet doradczy zagłosował stosunkiem 8 do 6 za rozszerzeniem dostępu do sześciu peptydów. Przed głosowaniem naukowcy FDA wielokrotnie informowali komitet, że dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności tych substancji są niewystarczające, aby zezwolić aptekom na ich wytwarzanie.

Amerykański sekretarz zdrowia i opieki społecznej Robert F. Kennedy Jr. wcześniej wzywał FDA do ponownego rozpatrzenia ograniczeń z 2023 roku. Powołał też ośmiu nowych członków komitetu doradzającego FDA w tej sprawie; według materiału wszyscy byli powiązani z firmami sprzedającymi lub promującymi peptydy.

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Jak będzie działać polityka

Polityka przewiduje zastosowanie mechanizmu, w ramach którego regulator postanawia nie podejmować działań egzekucyjnych. W tym przypadku apteki są informowane, że nie poniosą konsekwencji prawnych za wytwarzanie i sprzedaż sześciu wymienionych peptydów.

Takie apteki mogą przygotowywać leki na receptę dla pacjentów, dla których komercyjnie dostępne leki w zatwierdzonej postaci lub dawce nie są odpowiednie. Autorka materiału, profesor prawa Uniwersytetu Villanova Ana Santos Rutschman, ostrzega, że apteki nie mają obowiązku testowania składników otrzymywanych od zewnętrznych dostawców. Jej zdaniem zwiększenie liczby punktów sprzedaży nie będzie oznaczać pojawienia się regulacyjnej weryfikacji bezpieczeństwa i skuteczności tych produktów.

Niektórzy influencerzy nazywają połączenie BPC-157 i TB-500 Wolverine stack i promują je w celu budowania masy mięśniowej oraz regeneracji po treningach.

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