W RPA branżowa agencja Higher Health chce wprowadzić obowiązkowe protokoły dotyczące gwałtów i przemocy seksualnej, a także bezpieczeństwa w akademikach studenckich i prywatnych miejscach zakwaterowania. Obecnie protokoły te są dobrowolne, informuje Daily Maverick.

Rzecznik Higher Health Nashvir Nemesar oświadczył, że od utworzenia w 2020 roku Technicznej Grupy Roboczej ds. Przemocy ze Względu na Płeć agencja przeszkoliła 5 814 pracowników, w tym pracowników ochrony uniwersyteckiej i dziekanów ds. studenckich. Jednocześnie nazwał finansowanie istotnym problemem dla realizacji programów.

Problemy z egzekwowaniem zasad

W 2025 roku Komisja ds. Równości Płci w RPA poinformowała parlament, że większość uniwersytetów ma polityki dotyczące przemocy ze względu na płeć i molestowania seksualnego, jednak stosuje je niekonsekwentnie. Tylko pięć instytucji edukacyjnych przekazało aktualizacje na potrzeby audytu.

Badanie trzech uniwersytetów, w tym Uniwersytetu Nelsona Mandeli, wykazało powolne i słabe postępowania wyjaśniające. Komisja odnotowała również przypadki, w których zarzuty dyscyplinarne formułowano, lecz nie doręczano ich oskarżonym studentom podczas egzaminów, aby mogli ukończyć naukę.

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Prawniczka Ntabiseng Sepanya, która przedstawiła ustalenia komisji, podkreśliła potrzebę tymczasowych środków ochrony dla osób składających skargi na czas postępowania wyjaśniającego lub sądowego. Jej zdaniem obowiązek zapewnienia alternatywnych warunków nauki lub zakwaterowania powinien spoczywać na osobie oskarżonej o wyrządzenie krzywdy, a nie na osobie składającej skargę.

Zmiany na uniwersytetach

Według Daily Maverick Uniwersytet Rhodesa zastąpił ogólne zasady dotyczące molestowania odrębną polityką dotyczącą przestępstw seksualnych wśród studentów. Koncentruje się ona na zapobieganiu, rozpatrywaniu spraw i wsparciu osób poszkodowanych oraz przewiduje priorytetowe traktowanie ich bezpieczeństwa.

Na Uniwersytecie Nelsona Mandeli poinformowano o przeglądzie odpowiednich polityk i wzmocnieniu działań informacyjnych dotyczących dostępnej pomocy. Według przedstawicielki uczelni Zandile Ngwendu sprawy skierowane do formalnego postępowania dyscyplinarnego są wyznaczane do rozpatrzenia w ciągu pięciu dni od skierowania.

Badaczka przemocy ze względu na płeć Lisa Vetten zauważyła, że nadal nie ma danych ze wszystkich uniwersytetów o liczbie otrzymanych skarg. Uważa ona, że instytucje edukacyjne powinny odpowiadać za rozpatrywanie takich zgłoszeń i analizowanie przypadków, w których reakcja instytucjonalna okazała się nieskuteczna.

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