W Szkocji brytyjski okręt podwodny HMS Vengeance powrócił do bazy morskiej Faslane po rekordowym 217-dniowym patrolu pod wodą. Okręt rozpoczął misję 12 kwietnia i zakończył ją w niedzielę, spędzając pod wodą ponad siedem miesięcy, informuje The Guardian.

Nowy rekord patrolu

Poprzedni rekord długości takiego rozmieszczenia wynosił 205 dni i został ustanowiony przez poprzednią załogę. HMS Vengeance jest jednym z czterech okrętów podwodnych przenoszących brytyjskie rakiety Trident i zapewniających zdolność odstraszania nuklearnego.

Okręty podwodne klasy Vanguard, wprowadzone do służby w latach 90., zaprojektowano do rejsów trwających od trzech do czterech miesięcy. Mają załogę liczącą około 140 osób, a zapasy żywności na długie misje, w tym konserwy, umieszcza się w korytarzach i innych wolnych miejscach.

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Położenie okrętu jest utrzymywane w tajemnicy, aby nie stał się celem, dlatego uzupełnienie zapasów podczas patrolu jest niemożliwe. Załoga zachowuje ciszę radiową i nie może wysyłać wiadomości na zewnątrz, może jednak otrzymywać wiadomości i inne informacje.

Problemy z utrzymaniem floty

Wydłużenie misji wiąże się z wolnym tempem konserwacji okrętów podwodnych. Dowódca Royal Navy, generał sir Gwyn Jenkins, oświadczył w zeszłym tygodniu, że Wielka Brytania musi poprawić obsługę okrętów podwodnych, aby szybciej rotować jednostki.

W lipcu laburzystowski rząd ogłosił 10-letni plan inwestycyjny o wartości 26 mld funtów dla trzech głównych baz morskich kraju — Faslane, Devonport i Portsmouth. Jednocześnie pierwszy okręt nowej klasy Dreadnought, który ma zastąpić klasę Vanguard, jest oczekiwany nie wcześniej niż około 2032 roku. Oznacza to, że obecne okręty muszą pozostać w służbie przez co najmniej kolejne pięć lat.

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