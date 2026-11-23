W USA Honda i Toyota wycofują samochody z powodu ryzyka rozerwania generatorów gazu poduszek powietrznych Takata. Łącznie akcje obejmują około 1,12 mln pojazdów w Stanach Zjednoczonych, a globalna skala wycofania Toyoty wynosi około 790 tys. samochodów. Informuje o tym Motor1.

Jakie samochody są wycofywane

Honda wycofuje 810 592 samochody: Honda Civic i CR-V z lat modelowych 2012–2013, Honda Accord z 2013 roku, a także Acura ILX i RDX z 2013 roku. Kampania dotyczy pojazdów, które pierwotnie sprzedano lub później zarejestrowano w stanach i terytoriach USA o wysokiej temperaturze i wilgotności, w tym w Alabamie, na Florydzie, w Georgii, na Hawajach, w Luizjanie, Missisipi, Karolinie Północnej i Południowej, Tennessee oraz Teksasie.

Toyota wycofuje w USA 314 029 samochodów. Na liście znalazły się Corolla z lat 2003–2008, Tundra z lat 2005–2006, Sequoia z lat 2005–2007 oraz 4Runner z lat 2016–2017. Kampania obejmuje także około 9 tys. Lexusów GX460 z 2017 roku, jednego Lexusa IS250 z 2011 roku oraz około 1,1 tys. Lexusów SC430 z lat 2002–2010.

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Bezpłatna wymiana

Producenci planują bezpłatnie wymienić generatory gazu. Toyota i Lexus poinformowały, że dealerzy będą wymieniać generator gazu przedniej poduszki powietrznej pasażera. Honda planuje rozpocząć wysyłanie właścicielom tymczasowych powiadomień od 18 grudnia, ale nie podała jeszcze daty dostępności części. Toyota i Lexus spodziewają się wysłać listy dotyczące wycofania 11 stycznia 2027 roku.

Według Hondy i Toyoty w ramach tych kampanii nie odnotowano rozerwań generatorów gazu, wypadków ani obrażeń. Decyzję podjęto po długotrwałym monitoringu, który wykazał oznaki degradacji materiału pędnego w określonych partiach generatorów gazu i strefach klimatycznych. Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uznaje te wycofania za prewencyjne.

Jednocześnie wadliwe komponenty Takata w ramach szerszego problemu są od 2009 roku łączone z co najmniej 28 zgonami i ponad 400 obrażeniami w USA. Według szacunków amerykańskiego regulatora w całym kraju wycofano łącznie 67 mln poduszek powietrznych Takata. Właściciele mogą sprawdzić status pojazdu po kodzie VIN za pomocą narzędzia wyszukiwania wycofań, a dealerzy wyznaczą termin obsługi po dostarczeniu części.

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