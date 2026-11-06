Honda zaprezentuje elektrycznego SUV-a Alpha w Indiach w grudniu 2026 roku — Motor1
Honda nadała nazwę swojemu nowemu elektrycznemu SUV-owi Alpha i poinformowała, że jego światowa premiera odbędzie się w Indiach 2 grudnia 2026 roku. Indie staną się pierwszym rynkiem debiutu modelu, a także globalną bazą produkcyjną tego samochodu, informuje Motor1.
Produkcja w Indiach
Honda Cars India potwierdziła nazwę modelu, datę prezentacji oraz plan produkcyjny. Prezes i dyrektor generalny Honda Cars India Toshiyuki Yanagisawa oświadczył, że Alpha ma stać się ważnym etapem rozwoju elektromobilności marki w kraju i odzwierciedla zamiar firmy oferowania indyjskim nabywcom nowoczesnych samochodów elektrycznych.
Jak powiedział, decyzja o wyznaczeniu Indii na globalne centrum produkcyjne modelu jest częścią szerszej strategii elektryfikacji Hondy i świadczy o znaczeniu indyjskiego rynku dla firmy.
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Nowe logo i związek z konceptem
Honda Alpha będzie pierwszym seryjnym modelem marki sprzedawanym w Indiach z odświeżonym emblematem w kształcie litery H. Firma wiąże nowe logo z kolejną generacją samochodów elektrycznych. Nazwa Alpha pochodzi od pierwszej litery greckiego alfabetu i zgodnie z zamysłem Hondy symbolizuje nowy początek.
Nowy SUV jest ściśle powiązany z konceptem Honda 0 Alpha, zaprezentowanym na Japan Mobility Show. Na opublikowanym teaserze samochód jest przykryty tkaniną, jednak widoczna jest wysoka tylna sylwetka podobna do konceptu. Honda nie ogłosiła jeszcze specyfikacji technicznej, danych dotyczących baterii i zasięgu, ceny ani terminów sprzedaży na innych rynkach.