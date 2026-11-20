Honda wycofa z rynku w USA 810 592 samochody z powodu ryzyka pęknięcia generatorów gazu poduszek powietrznych — Channel NewsAsia
Honda wycofa z rynku w USA 810 592 samochody marek Honda i Acura z powodu ryzyka pęknięcia generatorów gazu poduszek powietrznych produkcji Takata. O wycofaniu poinformowała w piątek amerykańska Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Jakie samochody są wycofywane
Wycofanie dotyczy samochodów Honda i Acura znajdujących się w USA. Regulator wskazał, że generatory gazu poduszek powietrznych Takata w tych pojazdach mogą pęknąć.
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Komunikat amerykańskiego regulatora
Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, amerykański regulator opublikował informację o wycofaniu 20 listopada. W komunikacie podano dokładną liczbę samochodów — 810 592.
Źródło nie podaje listy modeli samochodów objętych tym wycofaniem. W komunikacie nie sprecyzowano również sposobu przeprowadzenia kampanii ani dalszych działań właścicieli samochodów.