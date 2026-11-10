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Honda wycofa w USA 635 808 aut z powodu problemu z oprogramowaniem elektrycznego wspomagania kierownicy — Channel NewsAsia

Fedir Krysztowski 10 listopada 2026 10:55
Honda wycofa w USA 635 808 aut z powodu problemu z oprogramowaniem elektrycznego wspomagania kierownicy — Channel NewsAsia

Honda wycofa w Stanach Zjednoczonych 635 808 samochodów z powodu problemu z oprogramowaniem elektrycznego wspomagania kierownicy. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na amerykańską Krajową Administrację Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Modele objęte wycofaniem

Kampania obejmuje niektóre samochody Acura TLX z lat modelowych 2021–2025, Acura MDX z lat modelowych 2022–2024 oraz Honda Pilot z lat modelowych 2023–2025.

Według amerykańskiego regulatora z powodu problemów z oprogramowaniem elektrycznego wspomagania kierownicy system może przejść w tryb bezpieczny. W takim przypadku wspomaganie kierowania zostaje wyłączone.

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Jak problem zostanie usunięty

Wyłączenie elektrycznego wspomagania kierownicy może utrudnić prowadzenie pojazdu i zwiększyć ryzyko wypadku, poinformowała amerykańska Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Aby usunąć problem, dealerzy bezpłatnie przeprogramują moduł sterujący elektrycznym wspomaganiem kierownicy. Wycofanie dotyczy pojazdów na rynku amerykańskim.

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