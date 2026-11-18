W chińskim Shenzhen do oficjalnego transportu uczestników szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku zaangażowano samochody firm Hongqi i BYD. Łącznie producenci dostarczyli prawie 1400 sedanów, SUV-ów i minivanów. W środę do miasta ma przybyć prezydent USA Donald Trump, a jego opancerzona prezydencka limuzyna Cadillac One, znana jako The Beast, po raz drugi w ciągu pół roku odwiedzi Chiny.

Samochody dla delegacji

Jak informuje South China Morning Post, producent luksusowych samochodów Hongqi przekazał organizatorom szczytu prawie 700 nowych sedanów, SUV-ów i minivanów do obsługi uczestników VIP spotkań na różnych szczeblach.

Wiele samochodów Hongqi należy do pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii i jest wyposażonych w technologie, w tym funkcje autonomicznej jazdy. Spółka macierzysta marki, China First Automobile Works, oświadczyła, że szczyt oznacza przejście państwowej floty Hongqi w erę transportu wykorzystującego nowe źródła energii.

Firma BYD z Shenzhen również zaangażowała prawie 700 samochodów do transportu delegatów i przedstawicieli mediów. Wśród nich jest ponad 600 minivanów D9 należących do jej premium submarki Denza. W mieście do oficjalnego transportu delegacji wykorzystuje się setki samochodów elektrycznych lub hybrydowych.

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Limuzyna i prezydencki samolot USA

Według gazety Cadillac One, który w maju odwiedził Pekin, ma być wyposażony w silnik V8. W niektórych doniesieniach jego zużycie paliwa szacuje się na około 64 litry na 100 kilometrów, a emisję dwutlenku węgla na około 170 kilogramów na 100 kilometrów.

Do Chin ma także przybyć tymczasowy prezydencki samolot USA — przebudowany Boeing 747-8, podarowany administracji Trumpa przez Katar. Będzie to jego pierwszy lot do Chin i Azji od wejścia do służby w lipcu. Samolot z ciemnoniebieskim spodem i czerwono-złotymi pasami zatrzymał się w poniedziałek na Alasce na tankowanie, a we wtorek wylądował w Manili.

Maszyna, której wartość szacuje się na 400 mln dolarów, wywołała kontrowersje dotyczące legalności i etyki takiego prezentu oraz możliwego zagranicznego wpływu. Wykorzystanie samolotu dostarczonego przez obce państwo wzbudziło również obawy o ochronę łączności i systemów bezpieczeństwa. Nowe prezydenckie samoloty VC-25B są opóźnione z powodu trwających prac modyfikacyjnych.

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