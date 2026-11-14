Huawei zaprezentował Luterra S2 — kompleksowy system magazynowania energii i zarządzania nią w budynkach mieszkalnych. Łączy on hybrydowy falownik, modułowe akumulatory oraz system zarządzania energią wykorzystujący sztuczną inteligencję. Jednofazowe wersje urządzenia mają moc wyjściową od 3 do 10 kW, a trójfazowe — do 20 kW, podaje Electrek.

Modułowa konfiguracja

Podstawowa konfiguracja Luterra S2 zapewnia 5 kWh zapasu energii oraz moc wyjściową 3 kW. System można rozbudowywać za pomocą litowo-żelazowo-fosforanowych modułów akumulatorowych o pojemności 7 kWh.

Według publikacji kilka wzajemnie połączonych systemów może zapewnić do 336 kWh łącznej pojemności magazynowania. Jeśli równolegle zainstalowane zostaną trzy urządzenia o mocy 20 kW, ich łączna moc wyjściowa może sięgnąć 60 kW.

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Architektura z węglika krzemu

Huawei oświadczył, że Luterra S2 stała się pierwszym systemem tego typu z firmową, w pełni opartą na węgliku krzemu architekturą. Firma twierdzi, że rozwiązanie to ma zwiększyć wydajność i gęstość mocy, a także uprościć instalację i uruchomienie sprzętu.

System wyposażono w pasywne chłodzenie bez zewnętrznych wentylatorów. Huawei deklaruje poziom hałasu poniżej 29 dB, zakres temperatur pracy od −25 °C do około 60 °C, ochronę obudowy zgodną ze standardem IP66 oraz ochronę antykorozyjną klasy C5-M.

Prezes Huawei Distributed PV & BESS Business Steve Zhang powiedział, że firma dążyła do tego, by nowy system był mniejszy, lżejszy, cichszy, bezpieczniejszy i mocniejszy dzięki połączeniu architektury z węglika krzemu, zarządzania opartego na SI oraz rozwiązań bezpieczeństwa.

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