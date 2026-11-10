Startup Humble Robotics pozyskał 51 mln dolarów w rundzie finansowania Series A, aby przeprowadzić swoją autonomiczną elektryczną platformę ładunkową Humble Hauler od prototypu do produkcji przedseryjnej. Łączna wartość inwestycji pozyskanych przez spółkę przekroczyła 75 mln dolarów, informuje Electrek.

Środki na testy i produkcję

Rundzie przewodziła firma inwestycyjna Obvious Ventures. Uczestniczyli w niej również obecni inwestorzy Eclipse i Energy Impact Partners. Humble Robotics planuje przeznaczyć środki na projekty pilotażowe z klientami, testowanie i walidację systemu, a także na wczesny etap produkcji.

Założyciel i dyrektor generalny Humble Robotics, Eyal Cohen, oświadczył, że jego zespół poświęcił lata na potwierdzenie zdolności ciężarówki do poruszania się bez kierowcy. Według niego trudniejszym zadaniem jest stworzenie rozwiązania, na którym operatorzy transportu towarowego będą mogli polegać każdego dnia.

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Platforma bez kabiny

Humble Hauler to elektryczna platforma do przewozu ładunków kontenerowych bez kierowcy, kabiny i tradycyjnej ciężarówki. Firma na nowo zdefiniowała podwozie kontenerowe jako samodzielny pojazd, zamiast próbować automatyzować zwykłą ciężarówkę. Twórcy oczekują, że brak kabiny i ciężarówki zmniejszy masę platformy oraz zwiększy efektywność transportu kontenerów.

Platforma jest przeznaczona do pracy między dokami przeładunkowymi. Do obserwacji w zakresie 360 stopni wykorzystuje kamery, lidar i radary, a także modele typu vision-language-action, które mają pomóc systemowi reagować na nowe scenariusze. Humble Robotics wcześniej pozyskała 24 mln dolarów i, według własnych danych, zbudowała pierwszy prototyp Humble Hauler w mniej niż sześć miesięcy.

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