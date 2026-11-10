W Korei Południowej oficjalnie zarejestrowano spółkę Fanomenon Co., którą wspólnie utworzyły Hybe, SM Entertainment, JYP Entertainment i YG Entertainment w celu organizacji państwowego festiwalu K-pop Fanomenon w grudniu 2027 roku. Jak informuje Korea Herald, wpis o rejestracji spółki został dokonany 26 października zgodnie z rejestrem przedsiębiorstw.

Kapitał i zarządzanie

Opłacony kapitał Fanomenon Co. wynosi 4 mld wonów, czyli około 3 mln dolarów. Składa się z 800 tys. akcji zwykłych o wartości nominalnej 5 tys. wonów każda. Statut spółki pozwala na emisję do 5 mln akcji, co umożliwia pozyskanie do 25 mld wonów kapitału.

Dyrektorem generalnym i jedynym dyrektorem wewnętrznym nowo utworzonej spółki będzie Park Yoon Seo, urodzony w 1993 roku, który wcześniej pracował w Hybe i JYP Entertainment. Każda z czterech agencji delegowała do rady dyrektorów po jednym dyrektorze niewykonawczym. W strukturze zarządzania znajduje się również audytor.

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Festiwal i prawa do nazwy

Fanomenon zaplanowano na 2–12 grudnia 2027 roku. Wydarzenia mają odbyć się w Seoul Arena w dzielnicy Chang-dong w Seulu oraz w Kintex w mieście Goyang w prowincji Gyeonggi. Program połączy koncerty K-pop, nagrodę dla fandomów oraz wystawy korporacyjne.

Zakres działalności Fanomenon Co. nie ogranicza się do organizacji festiwalu. Spółka będzie mogła zarządzać obiektami koncertowymi i nabywać do nich prawa, sprzedawać bilety i pośredniczyć w ich sprzedaży, produkować i dystrybuować żywność, odzież oraz produkty pamiątkowe, inwestować w branże kultury i rozrywki, a także licencjonować własność intelektualną.

Uruchomienie spółki nastąpiło po sporze dotyczącym znaku towarowego Fanomenon, o który JYP złożyło wniosek samodzielnie. Według publikacji zmieniona umowa, przedłożona Zgromadzeniu Narodowemu 23 października, rzekomo przewiduje równy podział praw do znaku towarowego między Ministerstwo Kultury a wspólne przedsiębiorstwo.

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