W USA Hyundai zaprezentował Tucsona piątej generacji na rok modelowy 2027, w tym nową hybrydową odmianę XRT Pro z pakietem terenowym. Jak podaje Motor1, benzynowy crossover ma trafić do amerykańskich dealerów w pierwszym kwartale 2027 roku, a hybryda — na początku drugiego kwartału.

Większe nadwozie i nowe wnętrze

Nowy Tucson ma 185 cali długości i 75 cali szerokości — odpowiednio o 2,3 i 1,6 cala więcej niż poprzedni model. Wysokość crossovera bez relingów wynosi 66,3 cala. Tylne drzwi otwierają się teraz pod kątem 83 stopni zamiast 73, a selektor skrzyni biegów przeniesiono na kolumnę kierownicy, co zwolniło miejsce na konsoli środkowej.

System multimedialny Pleos Connect działa na Android Automotive OS. Tucson będzie oferowany z centralnym wyświetlaczem o przekątnej 12,9 lub 17 cali, połączonym z 9,9-calowym cyfrowym zestawem wskaźników. System obsługuje również aktualizacje oprogramowania przez sieć oraz asystenta głosowego Gleo AI.

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Hybryda XRT Pro do jazdy w terenie

Podstawowy Tucson otrzyma 1,6-litrowy silnik turbo o mocy 184 KM i momencie obrotowym 195 lb-ft, połączony z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów. Hybryda łączy ten silnik z silnikiem elektrycznym: łączna moc wynosi 233 KM, a moment obrotowy 280 lb-ft, zaś skrzynia biegów jest sześciobiegowa automatyczna.

Wersja Hybrid XRT Pro będzie wyposażona w napęd na wszystkie koła, 18-calowe opony terenowe, przednie haki holownicze oraz system X-Trek+ do jazdy w warunkach niskiej przyczepności. Jej prześwit wyniesie 8,3 cala. Dla hybrydowych Tucsonów przewidziano również tryb Stay Mode, który pozwala przez maksymalnie 30 minut zasilać klimatyzację i system audio oraz ładować urządzenia z baterii hybrydowej przy wyłączonym silniku. Hyundai nie ogłosił jeszcze cen nowego modelu.

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