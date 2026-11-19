Podczas salonu samochodowego w Los Angeles w USA Hyundai zaprezentował ósmą generację kompaktowego sedana Elantra. Benzynowy model z 2027 roku trafi do sprzedaży w USA wcześniej niż Elantra Hybrid na rok modelowy 2028, informuje Motor1.

Nowy sedan otrzymał stylistykę Art of Steel z szerszymi błotnikami, dłuższą maską i bardziej wyrazistymi trójbryłowymi proporcjami. Długość Elantry wzrosła o 3,4 cala, do 188,8 cala, a rozstaw osi zwiększył się o 1,2 cala, do 108,3 cala. Według Hyundaia ma to zwiększyć przestrzeń dla pasażerów drugiego rzędu. Współczynnik oporu aerodynamicznego samochodu wynosi 0,26.

Wersje benzynowa i hybrydowa

Podstawowa Elantra z 2027 roku będzie wyposażona w 2,0-litrowy czterocylindrowy silnik Smartstream pracujący w cyklu Atkinsona. Hyundai ocenia jego moc na 147 KM, a moment obrotowy na 132 lb-ft. Sedan z napędem na przednie koła otrzyma przekładnię Intelligent Variable Transmission z funkcją Shiftronic. Dla wersji z 16-calowymi kołami firma deklaruje docelowe zużycie paliwa do 35 mil na galon w cyklu mieszanym.

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Hybrydowa Elantra zachowa 1,6-litrowy czterocylindrowy układ napędowy, jednak łączna moc ma wzrosnąć ze 139 do 155 KM. Moc silnika elektrycznego zwiększono z 32 do 45 kW, a pojemność akumulatora wysokonapięciowego — z 1,32 do 1,49 kWh. Hybryda otrzyma sześciobiegową przekładnię dwusprzęgłową, niezależne wielowahaczowe tylne zawieszenie oraz deklarowane docelowe zużycie paliwa do 53 mil na galon w cyklu mieszanym.

Ekran 12,9 cala i asystent głosowy

W kabinie znajdzie się platforma multimedialna Pleos Connect oparta na Android Automotive OS ze standardowym 12,9-calowym ekranem dotykowym Full HD. System będzie obsługiwać bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto, usługi Bluelink, SiriusXM, Wi‑Fi oraz aktualizacje oprogramowania przez sieć.

Elantra otrzyma także asystenta głosowego Gleo AI, który według Hyundaia będzie rozumiał polecenia wydawane w języku naturalnym, obsługiwał dialogi kontekstowe oraz kilka zapytań jednocześnie. Fizyczne przyciski i pokrętła dla systemu audio oraz klimatyzacji zostaną zachowane. Hyundai nie ogłosił jeszcze cen, ostatecznych wskaźników zużycia paliwa EPA ani dokładnych dat rozpoczęcia sprzedaży.

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