Hyundai wycofuje 37 901 samochodów z powodu błędu oprogramowania modułu sterowania poduszkami powietrznymi. Kampania obejmuje 29 058 elektrycznych Kona Electric z lat modelowych 2019–2023 oraz 8 843 samochody Veloster N z lat modelowych 2019–2022, informuje Electrek.

Błąd w module sterowania

Zgodnie z dokumentami złożonymi do Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego problem jest związany z oprogramowaniem modułu sterowania poduszkami powietrznymi (ACU). W określonych warunkach podczas jazdy może zapalić się kontrolka usterki systemu poduszek powietrznych, a sam system może zostać dezaktywowany. Może to spowodować, że poduszka powietrzna nie zadziała podczas wypadku.

Dane w pamięci ACU mogą ulec uszkodzeniu, jeśli system uruchomi się ponownie lub dojdzie do przerwy w zasilaniu w chwili zapisywania danych w pamięci. W takim przypadku kontrolka usterki ostrzega kierowcę o problemie.

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Znane przypadki i aktualizacja

Według stanu na 22 października 2026 roku Hyundai wiedział o 331 potencjalnych incydentach związanych z tą usterką. Według danych firmy żaden z nich nie doprowadził do wypadku, pożaru ani obrażeń ludzi.

Właściciele będą mogli bezpłatnie zaktualizować oprogramowanie ACU w centrum dealerskim. Hyundai spodziewa się rozpocząć wysyłanie powiadomień do właścicieli 1 stycznia 2027 roku. Numer kampanii wycofania Hyundai to 311, a numer kampanii regulatora to 26V728.

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