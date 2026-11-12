Hyundai zaktualizuje amerykańską gamę samochodów elektrycznych na rok modelowy 2027: firma wycofa ze sprzedaży standardowego IONIQ 6 i doda wysokowydajną wersję IONIQ 6 N. O zmianach w gamie modeli informuje Electrek.

Nowy IONIQ 6 N

IONIQ 6 N będzie drugim sportowym samochodem elektrycznym Hyundaia po IONIQ 5 N. Model wyposażono w dwusilnikowy napęd na wszystkie koła o łącznej mocy 641 KM i momencie obrotowym 568 lb-ft. Według Hyundaia samochód elektryczny przyspiesza od 0 do 60 mil na godzinę w 3,2 sekundy, podczas gdy IONIQ 5 N osiąga ten wynik w 3,25 sekundy.

Samochód będzie miał akumulator o pojemności 84 kWh i zasięg do 245 mil na jednym ładowaniu. Dzięki architekturze 800 V ładowanie od 10% do 80% na szybkiej stacji ładowania prądem stałym o mocy 350 kW ma trwać około 18 minut. Standardowe wyposażenie obejmie port NACS i adapter CCS.

IONIQ 6 N otrzyma również systemy N e-Shift i N Active Sound+, które symulują dźwięki i odczucia tradycyjnego sportowego samochodu z silnikiem benzynowym oraz ośmiobiegową dwusprzęgłową skrzynią biegów.

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Zmiany dla IONIQ 5 i IONIQ 9

IONIQ 5 na rok modelowy 2027 w dużej mierze zachowa obecną konfigurację. Relingi dachowe będą dostępne od wersji SEL, podczas gdy wcześniej oferowano je wyłącznie w wersjach XRT i Limited. System Hyundai HomeLink będzie dostępny wyłącznie w wersji Limited, a roleta bagażnika będzie sprzedawana tylko jako akcesorium. Dla tego modelu przestaną być również oferowane kolory Gravity Gold Matte i Sage Silver Matte.

Cena początkowa IONIQ 5 SE ze standardowym zasięgiem wyniesie 35 250 dolarów. Wersja SE RWD o zwiększonym zasięgu będzie kosztować od 37 750 dolarów i według szacunków EPA będzie mogła przejechać do 318 mil.

Trzyrzędowy IONIQ 9 otrzyma nową wersję Calligraphy Black Ink, natomiast Calligraphy Design nie będzie już oferowana. Wersje Calligraphy i Calligraphy Black Ink będą miały system Virtual Gear Shift oraz podgrzewane siedzenia trzeciego rzędu. Wszystkie wersje zostaną wyposażone w lampkę awaryjną w klapie bagażnika. Hyundai nie ogłosił jeszcze cen IONIQ 9 na rok modelowy 2027.

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