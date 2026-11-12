Badacze z Uniwersytetu Wisconsin–Madison i Uniwersytetu Princeton zamodelowali scenariusz, w którym eksplozja jądrowa o mocy 1 megatony na wysokości 500 kilometrów nad południowym Atlantykiem mogłaby unieruchomić niemal wszystkie satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej. Informuje o tym ScienceAlert.

Wyniki modelowania

W obliczeniach uwzględniono 13 300 aktywnych satelitów znajdujących się na niskiej orbicie według stanu na styczeń. Zgodnie z modelem dobę po detonacji niesprawnych byłoby 25% urządzeń, po trzech dobach — 78%, a po tygodniu — 98%. Piętnastego dnia wskaźnik ten osiągnąłby 99,4%.

Nawet w scenariuszu ze wzmocnioną ochroną radiacyjną satelitów model przewiduje utratę sprawności przez 99,3% wszystkich urządzeń w ciągu 30 dni. W przypadku użycia znacznie mniejszego ładunku o mocy 100 kiloton, według oceny autorów, unieruchomienie 99% satelitów zajęłoby około roku.

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Pas radiacyjny i odłamki

Jako miejsce scenariusza wybrano obszar Anomalii Południowoatlantyckiej, gdzie pole magnetyczne Ziemi jest słabsze. Zdaniem autorów preprintu cząstki radioaktywne po wybuchu mogłyby zostać wychwycone przez pole magnetyczne i stworzyć sztuczny pas radiacyjny. Satelity wielokrotnie przechodziłyby przez tę strefę podczas orbitowania, doznając dodatkowego napromieniowania.

Badacze ocenili również ryzyko kolizji po utracie kontroli nad urządzeniami. Według ich modelu w ciągu pierwszych dwóch lat mogłoby dojść do około 20 kolizji, a w ciągu dziesięciu lat na orbicie pojawiłoby się około 3900 nowych fragmentów kosmicznych śmieci. Praca nie przeszła jeszcze recenzji naukowej i jest dostępna jako preprint na arXiv.

Autorzy przypomnieli o teście Starfish Prime z 1962 roku: Stany Zjednoczone zdetonowały ładunek o mocy 1,4 megatony na wysokości 400 kilometrów nad Oceanem Spokojnym. Skutki eksplozji uszkodziły wówczas kilka satelitów.

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