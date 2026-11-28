Reprezentacja Jamajki kobiet pokonała Kostarykę 3:0 w ćwierćfinale kobiecych mistrzostw CONCACAF w Mansfield w stanie Teksas w USA i wywalczyła awans na mistrzostwa świata 2027 w Brazylii. Dla jamajskiej drużyny będzie to trzeci z rzędu udział w światowym czempionacie, informuje Channel NewsAsia.

Trzy gole Jamajki

Jamajka otworzyła wynik w 16. minucie: Jody Brown zdobyła bramkę z bliskiej odległości po podaniu Calissy van Zanten. W 59. minucie van Zanten podwyższyła prowadzenie swojej reprezentacji, finalizując zespołową akcję. Asystę zaliczyła kapitan Khadija Shaw, dla której był to 50. mecz w reprezentacji narodowej.

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Sześć minut później napastniczka Manchesteru City Shaw ustaliła wynik końcowy, zdobywając bramkę z rzutu wolnego. Piłka po strzale otarła się o mur kostarykańskiej drużyny i wpadła do bramki.

Następny mecz

Jamajka wcześniej występowała na mistrzostwach świata w 2019 i 2023 roku. Najlepszym wynikiem drużyny był awans do 1/8 finału w 2023 roku. Cztery zwyciężczynie ćwierćfinałów mistrzostw CONCACAF uzyskują bezpośredni awans na mundial, a przegrane zespoły zagrają w środę o szansę awansu do międzykontynentalnych baraży. W półfinale Jamajka zmierzy się ze zwyciężczynią meczu pomiędzy obrończyniami tytułu, USA, a Salwadorem.

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